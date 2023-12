Prizadeti princesi vsi stojijo ob strani

Člani kraljevih družin običajno v javnosti ne perejo umazanega perila in tega se drži tudi uglajena danska princesa Mary. Še dandanes tako ni črhnila besede o moževem večernem srečanju s premožno svetlolasko Genovevo Casanovo v Madridu prejšnji mesec. Da sta s princem Frederikom karkoli drugega kot prijatelja, je do zdaj javno zanikala le Casanova, nato pa je umolknila tudi ona ter odpotovala v dvorec bivšega moža, da bi imela mir pred paparaci. Genovevi verjamejo redki, še posebej pa ne oboževalci princese Mary, ki jih ni malo.

Komentarji podpore

Tako so se pred dnevi, ko je 51-letna Mary, ki je božične praznike preživela v rodni Avstraliji, na družabnem omrežju objavila zapis o osamljenosti, pod objavo vsuli komentarji podpore. »Če želimo uspeti, potrebujemo drug drugega. In to ne velja le za poklicni svet, to ne velja le za nas, ki se borimo proti socialni izolaciji. To velja za vse. Ljudje potrebujejo ljudi,« je zapisala bodoča danska kraljica.

Danska kraljeva družina je lahko srečna, da te ima.

Kljub temu, da ni mogoče vedeti, ali je z objavo želela povedati, da se počuti osamljeno, ali da je sama tista, ki koga potrebuje, pa so mnogi sklepali, da je Mary hotela povedati prav to. »Danska kraljeva družina je lahko srečna, da te ima. Upam, da se tvoj mož zaveda, da je tebe in vajine otroke osramotil preko vseh meja,« je princeso poskušala potolažiti in podpreti ena od spletnih uporabnic, druga pa je dodala, da je Mary izjemno pogumna in močna ženska, ki »lahko prenese vse in tudi tokratni težki trenutki bodo minili«.

Mary je v Avstralijo sicer z dvema od otrok in najboljšo prijateljico pripotovala že v začetku decembra, tik pred prazniki pa so se ji pridružili še mož ter starejša otroka.