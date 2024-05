Nebo so prekrile orjaške pošasti vetra (FOTO)

Jesolo je značilno severnojadransko mestece na vzhodnem robu beneške lagune. Poleti se spremeni v mravljišče turistov, ki se pražijo na kilometrih peščene plaže, pozimi pa je vse mrtvo. Mesto in turistične organizacije si vedno prizadevajo, da bi sezono začeli čim bolj zgodaj in končali čim pozneje. A kako privabiti množice v mestece, ki razen butikov in barov ter toplega Jadrana nima kaj dosti ponuditi, še zlasti takrat, ko morje ni toplo?

Filippo Gallina je mojster zmajar, ki živi blizu Jesola in že desetletja oblikuje, izdeluje in spušča zmaje – ne zmaje, prave leteče umetnine, orjaške pošasti vetra, ki dosegajo tudi trideset metrov in več. Županu Jesola je predlagal, da bi turistično sezono začeli z velikim festivalom zmajev, in ko je župan spoznal, kaj lahko ta dogodek prinese, je takoj zagrabil. Na stotine zmajev v zraku je namreč močan magnet za množice.

65 METROV je hobotnica dosegla s svojimi lovkami.

»Filippo je v Jesolo povabil več kot tristo zmajarjev z vsega sveta, med njimi tudi nas, edino društvo v Sloveniji, ki se ukvarja z zmaji, Zmajsko društvo KAP Jasa. Skupaj z ekipo je organiziral zmajski festival, ki je presegel prav vsa pričakovanja,« je po vrnitvi povedal Saša Iskrić, tajnik društva.

Saša Iskrić je izjemno navdušen nad organizacijo zmajskega festivala v Jesolu. FOTO: arhiv Zmajskega društva KAP Jasa

Celotno mesto je dihalo s festivalom. FOTO: arhiv Zmajskega društva KAP Jasa

Mesto pokalo po šivih

Jesolo Beach & Kite festival je potekal od petka do nedelje, dodaja Iskrić: »Na tisoče zmajev je spuščalo več kot tristo zmajarjev in zmajskih klubov z vsega sveta, ki so ustvarili neverjeten spektakel. Zmaji vseh barv, oblik in velikosti (najmanjši je meril le nekaj centimetrov, največji, hobotnica, je z lovkami dosegel 65 metrov) so napolnili nebo, piloti akrobatskih zmajev so izvajali balet, otroci so izdelovali zmaje na delavnicah, ki so jih vodili največji svetovni mojstri, tam so bili ogromni dinozavri in stripovski junaki.«

Tudi naši zmajarji so spuščali svoje leteče naprave. FOTO: arhiv Zmajskega društva KAP Jasa

Organizatorji so v petek in soboto našteli skupaj 160.000 ljudi – in potem je prišla nedelja, ko se ni dalo ne v mesto ne iz njega; ko so bili vsi bari polni, butiki izpraznjeni, pred picerijami pa so se vlekle vrste lačnih. Filippo je z ekipo v treh dneh zmajskega festivala v Jesolo privabil več kot 300.000 obiskovalcev.

Jesolo je samo s parkirninami dobil ves sponzorski vložek dvakrat povrnjen!

»Filippo in njegova ekipa vesta vse o zmajih, zmajarjih in zmajskih festivalih. Mesece so garali, da so vse spravili na kup in poskrbeli za vsako podrobnost. Predvsem pa so na vsakem koraku imeli popolno podporo lokalne skupnosti, mesta Jesolo, turistične organizacije, hotelirjev, upravljavcev plaže, lastnikov restavracij, trgovin, butikov in barov … skratka vseh. Ker v tem obmorskem mestecu ljudje vedo, da je turizem vse – predvsem pa vedo, kako se turizem dela,« poudarja tajnik Zmajskega društva KAP Jasa.

Popolni konec tedna

Iskrić dodaja, da tudi sami organizirajo zmajske festivala, celo enega velikega jim je pred dvema letoma uspelo spraviti skupaj, vendar … »Ne gre za to, da naše organizacijske sposobnosti ne dosegajo Filippovih in ekipe jesolskega festivala,« razmišlja slovenski zmajar. »Gre za odnos in sposobnost naših 'turističnih delavcev' in lokalnih šerifov. Vsaka pobuda, vsaka ideja, vsak zanos dobi dva odgovora: To se ne da. Vsakič pozabijo besedico 'mi' – to se mi ne da. In: 'Kaj pa je tu zame in za moje prijatelje?'«

Spektakel je privabil ogromno turistov. FOTO: arhiv Zmajskega društva KAP Jasa

Pisana množica morskih živali FOTO: arhiv Zmajskega društva KAP Jasa

Naj ti strokovnjaki pridejo v Jesolo in pogledajo, kako se rečem streže, še razmišlja Iskrić: »Kako mesto in turistična organizacija podpreta idejo festivala, jo vzameta za svojo in jo izvedeta. In kakšni so rezultati! Tristo tisoč ljudi je prišlo za konec tedna: mesto je samo s parkirninami dobilo ves sponzorski vložek dvakrat povrnjen. Da o prihodkih lokalov, restavracij, butikov in trgovin ne govorimo …«

Tajnik Zmajskega društva KAP Jasa še pove, da je bil Jesolo Beach & Kite Festival 2024 fantastičen: »Spuščali smo zmaje v družbi mojstrov, uživali v soncu in vetru, strmeli v leteče mojstrovine, srečali stare prijatelje in spoznali nove. Spominov je kup, vratovi in roke pa nas bolijo. Popoln zmajski vikend!«

Dobra volja je v zraku. FOTO: arhiv Zmajskega društva KAP Jasa

Člani Zmajskega društva KAP Jasa, ki se med drugim vsako leto udeležijo zmajskih festivalov v Indiji, ne morejo skriti navdušenja nad organizacijo tokratnega festivala v Italiji: »Zahvale gredo dobrim ljudem Jesola, pa seveda Filippu, Natu, Angelu, Veronici, Eleonori in drugim, županu Jesola Cristoferju De Zottiju in vsem, ki so si prišli ogledat zračni spektakel, in seveda vsem zmajarjem. Se vidimo na naslednjem festivalu – in morda enkrat tudi v Sloveniji!«