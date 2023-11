Princa zasačili z drugo: med Frederikom in njegovo ženo je napeto

Ura je skoraj sedem popoldan, moški in ženska zapuščata madridski park Retiro. Sproščeno se sprehajata in klepetata, nihče jima ne posveča pozornosti, niti telesnima stražarjema, ki jima sledita na varni razdalji. Moški je danski princ Frederik in ženska Genoveva Casanova. Sprehodita se skozi Madrid in si privoščita večerjo, tudi noč sta preživela skupaj.«

Tako se začne članek v španskem časniku Lecturas, opremljen s fotografijami princa in Genoveve, ki je na Danskem povzročil škandal, kot ga ne pomnijo. Kaj je bodoči danski kralj počel v Madridu, ni znano, zagotovo tam ni bil na uradnem obisku, in čeprav je 47-letna Casanovova že javno zanikala vsakršna namigovanja, da bi se s princem zapletla v razmerje, omenjenemu časniku je zagrozila tudi s tožbo, je bila škoda že storjena.

Povsem drugačna slika

Ko sta nekaj dni po objavi članka Frederik in njegova žena Mary obiskala arhitekturni center v Københavnu, sta bila povsem drugačna, kot so ju ljudje vajeni. Zakonca, ki sta se zaljubila pred 23 leti, sta običajno tudi na uradnih dogodkih precej sproščena, pogosto se nasmihata drug drugemu, se spogledujeta in tudi dotikata, kar sicer za kraljeve pare ni v navadi. Slika pa je bila povsem drugačna med tokratnim obiskom, ko se je Mary ves čas trudila, da njen pogled ne bi srečal moževega, nervozno se je igrala s poročnim prstanom ter stiskala čeljust.

Mary se je nervozno igrala s poročnim prstanom ter stiskala čeljust.

Kot je za britanske medije pojasnila strokovnjakinja za govorico telesa Judy James, so vse to znaki napetosti in stresa, princesa pa da se je počutila vse prej kot prijetno. Podobno nelagodje je s svojo telesno držo kazal tudi Frederik, ki je nekajkrat s pogledom sicer oplazil Mary, a se je hitro obrnil stran. Danci, ki kraljevi par obožujejo, seveda upajo, da gre le za manjšo krizo, ki so v dolgoletnih zakonih nekaj povsem običajnega, in da bosta Mary in Frederik kmalu spet srečna kot še nedavno.