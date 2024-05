Največkrat napolnil mariborski osrednji trg (FOTO)

Čeprav štajerska prestolnica velja za veliko zabavljaško središče, so se gasilske veselice že davno prenehale. V pozabo so šla tudi vsa velika kresovanja, s katerimi so se vrsto let kitili. Prostovoljno gasilsko društvo Maribor je ta tabu minuli konec tedna prekršilo in v soboto, ko je bil v Ljudskem vrtu tudi derbi s Celjem, zavzelo Trg Leona Štuklja, ki je bil poln do zadnjega kotička.

Stanko Mavher, legendarni tonski tehnik z RTV Slovenija, je naredil selfie s Čudežnimi polji. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Eno najstarejših gasilskih društev v Sloveniji je za datum velike zabave izbralo god sv. Florijana, zavetnika vseh gasilcev, varuha pred ognjem in sušo ter povodnjijo. Mnogi so dvomili o dobrih vremenskih razmerah, a gasilci se niso dali. Denar, prislužen iz srečelova ter drugih sredstev, ki so jih zaslužili v soboto, bodo porabili za obnovo gasilskega doma, ki stoji v strogem centru Maribora.

Trojiški župan David Klobasa je na trg prišel v družbi Kim in Nejca Slokana, ki ju je pred leti poročil na Zanzibarju. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Gasilska enota tukaj deluje že poldrugo stoletje, na lokacijo nas vežejo številni spomini, prav tako ima ta lokacija posebno dušo in je iz operativnega vidika zelo dobra in strateško ustrezno umeščena. Težava so samo objekti. Zelo stari, dotrajani objekti, ki zahtevajo temeljito obnovo, za kar pa v društvu vedno zmanjka denarja. Večino del opravljamo sami, trenutno poteka rekonstrukcija elektroinštalacije in ogrevanja. Kljub našim prizadevanjem, ki jih kot prostovoljci uresničujemo v svojem prostem času, nam primanjkuje finančnih sredstev. Zato smo se odločili organizirati koncert oziroma veselico,« je povedal Boštjan Irgolič, predsednik društva.

Boštjan Irgolič, predsednik PGD Maribor mesto, je na trgu delal in užival. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Na odru so po gasilskih športnih igrah in predstavitvi gasilskega dela zaigrali številni glasbeni gostje. Denimo gasilska godba iz pobratenega Marburga, glasbena skupina URIELE, 50-letnico kariere je na trgu praznovala tudi skupina Čudežna polja, a največ obiskovalcev je prišlo predvsem zaradi Dejana Vunjaka, ki je na Trgu Leona Štuklja pravzaprav doma. Velja za enega redkih izvajalcev, ki je vedno, kadar je nastopil, trg napolnil do zadnjega kotička. 12.000 obiskovalcev je rajalo z njim in njegovimi Barabami vse do polnoči.