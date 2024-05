Orangutan si je uspešno pozdravil rano. Poglejte, kaj je počel

Strokovnjaki so dokumentirali prvi primer opice, ki si je s pomočjo rastline, ki jo je našla v svoji okolici, poskušala pozdraviti poškodbo. Skoraj 40 let stara indonezijska divja opica je imela pod očesom veliko rano, nanjo pa je začela polagati prežvečene liste rastline akar kuning, ki jo zdravilci uporabljajo za zmanjševanje oteklin in lajšanje bolečin, učinkuje pa tudi antibakterijsko.

Raziskave so sicer razkrile, da so opice sposobne poiskati zdravilne rastline, da bi si pomagale pri različnih težavah, a do zdaj so jih zgolj uživale, liste različnih rastlin pa so uporabljale, da so z ran obrisale kri in podobno.

Liste je opica nanašala zgolj na rano, z njimi se ni dotaknila drugih delov obraza niti telesa.

»Gre za prvi zabeleženi primer aktivnega zdravljenja rane z rastlino, ki dokazano vsebuje biološko aktivne substance. Početje te divje opice je bilo videti namerno, saj je prežvečene liste nanašala zgolj na rano, z njimi se ni dotaknila drugih delov obraza niti telesa, postopek pa je ponovila večkrat in vse skupaj je dlje trajalo,« je dejala raziskovalka Isabelle Launer in dodala, da je bilo zdravljenje uspešno, saj se rana orangutanu ni vnela, pet dni pozneje se je zaprla in po enem mesecu povsem zacelila.

Orangutan je uporabil liste rastline akar kuning. FOTO: Antara Foto Via Reuters

Launerjeva je še dodala, da se je omenjena opica nekako zavedala tudi blagodejnega pomena spanca za celjenje ran, opazila je namreč, da je žival po tem, ko se je poškodovala, počivala pogosteje in dlje kot običajno.

Nemška znanstvenica Caroline Schluppi je sicer pojasnila, da obstaja možnost, da imajo ljudje in opice neke vrste mehanizmov in sposobnosti, ki jim omogočajo, da prepoznajo in tudi ustrezno uporabijo različne zdravilne rastline.