Teden z Luno: nekateri bodo manj potrpežljivi, predvsem na cesti

Ponedeljek, 6. 5. Nekoliko težji dan. Luna je še vedno v ovnu, spodbuja nas v akcijo, toda že zjutraj obuja konjunkcijo Merkurja in Kirona, bolečine in rane, vezane na našo pravico izražati se spontano in iskreno. Hkrati imamo polkvadrat Saturna in Plutona, tako bo občutek otežitve in obremenitve nekoliko večji. Pomagalo bo, da se zavedamo napetosti, da iskreno, a umirjeno izražamo svojo resnico. Notranjo napetost bo sprostila fizična aktivnost.

Torek, 7. 5. Luna v biku tik pred mlajem prinaša veliko notranjega miru in tišine. Dovolimo si prisluhniti. Njeno druženje z Venero obljublja prijaznost, mir, razumevanje, sposobnost znati uživati v prijetnih plateh življenja. Ker je Sonce v sekstilu s Saturnom, je dan koristno izkoristiti za načrtovanje bližnje prihodnosti.

Sreda, 8. 5. Mlaj bo zgodaj zjutraj, tako bo čez dan pikico za pikico več energije. Glede na to, da je mlaj spodbuden, obljublja spodbuden Lunin mesec in prijetne dni. Lunina vez z Uranom in Jupitrom popoldne prinaša več vznemirjenja, upanja, idealizma. Občutek, da se da kaj premakniti naprej. Večerne in nočne ure so obarvane v mirne in čarne energije radosti in predanosti.

Četrtek, 9. 5. Luna v dvojčkih bo pospešila dogajanje. Več bo potrebe po spremembah, po gibanju, pogovarjanju. Lunini aspekti so pozitivni, spodbudni, tako se bomo dobro počutili. Ker imamo na nebu tudi kontraparalelo med Marsom in Neptunom, se je treba paziti zmikavtov, energijskih vampirjev in manipulantov.

Petek, 10. 5. Jutro je lahko naporno, več bo skrbi, strahov. Dan se potem kar lepo naredi. Luna v dvojčkih nakazuje, da bomo družabni, delali več stvari naenkrat in bomo težko pri miru. Več bo priložnosti za druženje, zabavo, dobro voljo. Kljub vsemu je potrebna previdnost v noči na soboto. Mars s polkvadratom na Uran prinaša več možnosti nezgod.

Sobota, 11. 5. Zbudili se bomo v mirnejše energije, kot so se nas dotikale prejšnje dni. Luna v raku prinaša mir, čustveno zrelost in sposobnost čutiti in razumeti ne le lastna čustva, ampak tudi čustva drugih. Kljub vsemu bodite zvečer bolj previdni. Nekateri bodo manj potrpežljivi, predvsem na cesti.

Nedelja, 12. 5. Pred nami je lepa nedelja. Idealne energije bodo za povezovanje z najbližjimi, za utrjevanje čustvenih vezi. Že jutro bo obarvano v radostno, mirno in ljubečo energijo. Čez dan bomo razsodni in po potrebi delavni, znali bomo narediti red. Večerne in nočne ure so videti prijetne. V dobri družbi, ob spodbudnih pogovorih se nam lahko utrnejo zanimive ideje in se nečesa osvobodimo.