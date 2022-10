Princ naj bi bil leta zaljubljen v svakinjo

Škandalom na danskem dvoru, ki so se začeli, ko je kraljica Margareta štirim otrokom mlajšega sina Joachima odvzela plemiške nazive, ni videti konca. Zdaj je v javnost namreč pricurljala novica, da spori v kraljevi družini menda trajajo že veliko dlje, a so jih do zdaj uspešno pometali pod preprogo. Joachim in njegova druga žena princesa Marie se namreč že nekaj časa počutita odrinjeno, češ da ima kraljica veliko raje svojega starejšega sina in naslednika princa Frederika in njegovo ženo princeso Mary, a niti med omenjenima paroma ni vse, kot bi moralo biti.

To je priznala sama Marie, ko je dejala, da je njihov odnos zapleten, za to pa je po mnenju javnosti v veliki meri kriv njen mož, ki je bil po pisanju španske revije nekoč globoko zaljubljen v bratovo izbranko. Obstaja celo fotografija, do nje so se dokopali pri omenjeni reviji, na kateri je Joachim v javnosti svakinjo poskušal celo poljubiti. »Vidno opit je mlajši sin kraljice Margarete hotel svakinjo poljubiti na usta, a se je pravočasno umaknila in nastavila lice. Princesi je uspelo obdržati mirno kri in nasmešek na obrazu, sramotnemu dogodku pa je bila priča Joachimova žena,« so med drugim ob fotografiji zapisali pri omenjeni reviji. Da mlajši kraljičin sin do bratove izbranke goji močna čustva, se je sicer na Danskem začelo šušljati že tako po njuni poroki leta 2004, le nekaj mesecev pozneje se je Joachim ločil od prve žene, govorice pa so postale glasnejše tri leta pozneje, ko je oznanil, da je za roko zaprosil mladenko z imenom, skorajda identičnim svakinjinemu. Da bi jih utišala, je Margareta snahi poklicala k sebi ter jima menda naročila, naj se večkrat v javnosti pojavita skupaj, dobre volje in nasmejani, seveda, ter tako dokažeta, da se odlično razumeta in da med njima ni nikakršnih zamer.

Odnos med paroma je menda zapleten. FOTOGRAFIJE: Ritzau Scanpix/Reuters

Avstralka Mary Donaldson je bodočega danskega kralja spoznala leta 2000, ko je bil njegov brat še srečno poročen z Alexandro Christino Manley, po rodu iz Hongkonga. Joachim in pet let starejša Alexandra sta se zaljubila leta 1994, eno leto pozneje sta si obljubila večno ljubezen, a je bilo te konec po slabih desetih letih. S tem sta na Danskem povzročila pravi škandal, saj je bila to prva ločitev v kraljevi družini v 165 letih, kot sta dejala v izjavi za javnost, pa je bila odločitev, da gresta vsak svojo pot, skupna. V zakonu sta se jima rodila dva otroka, še dva ima princ Joachim z drugo ženo Marie Cavallier. A ko sta uradno oznanila zaroko, so danski mediji dobili novo kost, Marie se je na prstancu leve roke namreč zasvetil prstan, ki je bil skoraj identičen zaročnemu prstanu princese Mary. Oba sta v barvah danske zastave z velikim rubinom, ki ga obkrožajo manjši diamanti.

Z Alexandro Manley sta bila poročena slabih deset let. FOTOGRAFIJE: Reuters