Kraljica Elizabeta II. preživela noč v bolnišnici

Britanska kraljica Elizabeta II. je zaradi preiskav noč na četrtek preživela v bolnišnici, vendar se je v četrtek že vrnila v grad Windsor in je dobro razpoložena, so sporočili iz Buckinghamske palače. 95-letna monarhinja je v sredo odpovedala uradni obisk na Severnem Irskem, iz Buckinghamske palače pa so sporočili, da so ji zdravniki priporočili počitek ter da razlog za obisk bolnišnice ni covid 19. Kraljico so pregledali specialisti v zasebni bolnišnici kralja Edwarda VII. v središču Londona.

»Upoštevajoč zdravniške nasvete, naj nekaj dni miruje, je bila kraljica v sredo na preliminarnih preiskavah. V dvorec Windsor se je vrnila v času kosila in je dobro razpoložena,« so sporočili iz palače. Kraljica, ki je na prestolu od leta 1952, že opravlja svoje dolžnosti.

Številne obveznosti

Kraljica ima sicer natrpan urnik, odkar se je v začetku oktobra vrnila s svojega posestva Balmoral na severovzhodu Škotske. Prejšnji teden je imela govor na odprtju velške skupščine v Cardiffu, konec tedna pa je preživela dan na dirkališču v Ascotu. V ponedeljek je imela virtualno avdienco pri novem generalnem guvernerju Nove Zelandije, v torek pa je sprejela dva veleposlanika, prav tako prek videopovezave. V torek zvečer je v Windsorju gostila sprejem voditeljev mednarodnih podjetij.

Elizabeta II. je pred dnevi zavrnila hudomušno nagrado za starejše, ki jo podeljuje britanska revija The Oldie, ker da pri 95 letih še ne izpolnjuje kriterijev za to nagrado. »Njeno veličanstvo verjame, da je človek star toliko, kot se počuti,« so reviji pred dnevi sporočili iz kraljičine palače.