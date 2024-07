Meghan Markle možu nikoli ne bo dovolila tega

Princ Harry in Meghan Markle sta, vse odkar sta se preselila v Združene države Amerike, odtujena od prinčeve družine v Veliki Britaniji in čeprav naj bi bil kralj Karel III., pripravljen zakopati bojno sekiro in se z mlajšim sinom spraviti, je kraljeva komentatorka prepričana, da se to ne bo zgodilo, piše Express.co.uk.

Kot je za medije povedal nekdanji kraljevi butler Grand Harrold, je monarh sinu za spravo postavil pogoj in ta je, opravičilo za izrečene in napisane obtožbe zakoncev Susseks v Netflixovem dokumentarnem filmu in v knjigi spominov Rezerva.

A kraljeva komentatorka Dee Dee Dunleavy je za Sky News Australia dejala, da se to ne bo zgodilo:

»Harry se ne bo opravičil. Vsaj ne, dokler je v igri Meghan. Resnično verjamem, da on igra po njenih pravilih in ona mu nikoli ne bo dovolila, da bi se opravičil Firmi.«

Želi si na samotni otok

Družina se po praznovanju 4. julija počasi pripravlja na počitnice, kjer bi si vsi lahko oddahnili po napornem letu.

»Kot običajno sta Harry in Meghan z otrokoma dan neodvisnosti praznovala doma, sedaj pa si ona želi nekaj mesecev miru in počitka,« je za OK!Magazine povedal vir in dodal:

»Meghan bi moža in otroka rada odpeljala na samotni otok, kjer bi lahko samo uživali brez stalnih pritiskov javnosti.«