Kralj Karel se pospešeno pripravlja na zadnje slovo

V trenutku, ko britanski monarh nasledi prestol, se začno priprave na njegovo zadnje slovo.

Pri sedanjem kralju se vse skupaj odvija hitreje, saj se monarh, ki je na prestol sedel star več kot 70 let, zdravi zaradi raka.

Načrti potekajo pod imenom Most Menai. Gre za natančen plan, ki predvideva dogajanje iz minute v minuto, in kot je povedal vir, zadeve, čeprav se sliši še tako morbidno, potekajo dobro.

»Palača poskuša zagotoviti občutek, da kralj premaguje bolezen, a je zelo bolan in uradniki v palači so dovolj realni, da se zavedajo, da je njegova nenadna smrt povsem verjetna,« je še povedal vir.

Prestolonaslednik je postal leta 1952 in več kot 70 let čakal, da si je nadel krono. S 73 leti je najstarejša oseba v britanski zgodovini, ki je nasledila prestol.

Kmalu po tem je bilo med operacijo prostate odkrito, da ima raka, in monarh se je za nekaj časa umaknil iz javnosti ter se posvetil zdravljenju.

Čeprav se je že vrnil k opravljanju dolžnosti, je vir iz palače dejal, da zadeve ne bodo enostavne:

»Pojavlja se v javnosti, a njegovi obiski so vse krajši. Pogosto ga pripelje in hitro odpelje helikopter. Po vsaki zadolžitvi potrebuje dober počitek.«

Kar zadeva prihodnost, državniški pogreb ni njegova edina skrb. V težnji po modernizaciji in krčenju monarhije Karel teži k temu, da bi imelo ob pomembnih priložnostih, kot je denimo parada pozdrav zastavi, vse manj članov kraljeve družine dostop do slavnega balkona.

In še pomembnejše: na plačilni listi želi manj upravičencev.

»Potem ko se je princ Andrew znašel v središču spolnega škandala in ko sta z mest višjih članov kraljeve družine sestopila Harry in Meghan, teh ne namerava nadomestiti.«

Naslednik prestola princ William se s temi spremembami strinja. In ko kraljevo zdravje peša, ta prevzema vse večjo vlogo:

»William prevzema več in več zadolžitev in Karel se vse bolj umika. Tudi kar zadeva sprejemanje odločitev,« še navaja RadarOnline in citira vir:

»Ko bo nastopil čas za zadnje slovo Karla III., bo to nedvomno spektakel, vreden monarha, na katerem bo do izraza prišel njegov izbrani okus.«