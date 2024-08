Kralj Karel jezen na princa Williama: računal je na sinovo podporo, ta mu je obrnil hrbet

Britanski kralj Karel III. se že dlje časa trudi z razkošnega posestva Royal Lodge, katerega vrednost znaša 35,3 milijona evrov, izseliti brata princa Andrewa.

Andrew naj bi se po kraljevih načrtih preselil v Frogmore Cottage, ki je nekoč pripadala princu Harryju in Meghan Markle.

Na posestvi, kjer živi sedaj, je med drugim razkošna vila s 30 sobami, te Andrew ni primerno vzdrževal, in bi potrebovala prenovo, nato bi jo kralj oddajal.

Royal Lodge FOTO: Profimedia

Težava je v tem, da se osramočeni kraljev brat, ki je zaradi poveze z Jefferyjem Epsteinom izgubil vse kraljeve nazive in pokroviteljstva, pod nobenim pogojem noče preseliti v skromnejši dom.

Ne bo se vpletal

V boju z bratom je kralj Karel najbolj računal na podporo starejšega sina princa Williama, ki ga bo nekega dne nasledil na prestolu.

A ta je jasno povedal, da se nima namena mešati v spor med očetom in stricem, saj ima dovolj drugih skrbi, največja je zdravje njegove žene.

Takšno stališče je razjezilo kralja, ki se počuti, kot bi mu starejši sin obrnil hrbet.

»Williama posest ne zanima. Sploh ne v trenutkih, ko je najbolj osredotočen na zdravljenje žene Kate Middleton.

Poleg tega se ukvarja s svojo fundacijo za brezdomne, v povezavi s katero ga že septembra čakajo številne obveznosti,« je kraljevi strokovnjak Richard Kay povedal za Daily mail.

Po počitnicah z družino na gradu Balmoral, kjer so fotoaparati na poti v cerkev Crathie Kirk znova ujeli tudi valižansko princeso, se princ William k opravljanju kraljevskih dolžnosti vrača v začetku naslednjega meseca.

»Princ William bo 5. septembra obiskal londonsko galerijo Saatchi in si ogledal razstavo na temo brezdomstva.

Gre za revolucionarno razstavo o tej tematiki, katere namen je predstaviti kompleksnost problematike, in ima cilj pomagati javnosti pri angažiranju in boljšem razumevanju te družbene stiske.«

»Med obiskom bo njegovo kraljevsko visočanstvo govorilo z umetniki, ki so prispevali dela za razstavo in z ljudmi, ki so ji s svojimi izkušnjami služili kot navdih,« so sporočili iz palače Kensington.