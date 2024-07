Po atentatu na Trumpa je po omrežjih zakrožil video atentata na kralja Karla III. (VIDEO)

Po atentatu na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je po družbenih omrežjih začel deliti posnetek iz leta 1994, na katerem je takratni princ Charles, zdaj kralj Karel III., tarča napada 23-letnega Davida Kanga v Sydneyju. Ljudje so navdušeni nad njegovo hladnokrvnostjo v trenutkih napada.

Kralj Karel III. se je tedaj pripravljal na nastop na odru v Avstraliji, ko sta se nenadoma zaslišala dva strela, v tem trenutku pa ni niti pomežiknil in se je odzval šele, ko ga je nekdo iz varnostnikov odrinil, da bi ga zaščitil. Zaradi zbranosti, ki mu jo je uspelo ohraniti ob tem neljubem dogodku, so ga mediji v Angliji poimenovali »hladnokrvni princ«.

Spomnimo, David Kang je Avstralec, ki je zaslovel po tem, ko je leta 1994 med javno prireditvijo v Sydneyju poskušal napasti takratnega princa Charlesa. Kang, takrat 23-letni študent prava, je v znak protesta proti ravnanju s kamboškimi begunci v Avstraliji izstrelil dva naboja iz pištole na princa Charlesa.

Kanga so hitro obvladali in aretirali na kraju samem. Pozneje je trdil, da njegovo dejanje ni bil poskus umora, ampak dejanje protesta, da bi opozoril na begunsko problematiko. Po sojenju je bil Kang obsojen na družbenokoristno delo. Kasneje je končal študij prava in postal odvetnik v Avstraliji, poroča mondo.rs.

