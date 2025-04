Od 1. aprila v Grčiji velja strogo pravilo, ki ga morajo spoštovati vsi! Globe so visoke

Grčija je že dolgo ena najbolj priljubljenih poletnih destinacij za Slovence in številne druge turiste. Prav zato je pomembno, da se turisti seznanijo z najnovejšimi predpisi in pravili, ki so začeli veljati 1. aprila in bodo v veljavi do 30. septembra – gre za uvedbo tako imenovanih »ur miru«, značilnih za poletno sezono.

Ure miru – popoldne in ponoči

Po navodilu grške policije so določeni naslednji časovni okvirji t. i. mirnih ur:

Popoldanski mir: od 15.00 do 17.30

Nočni mir: od 23.00 do 7.00

Cilj tega ukrepa je zaščita miru in počitka prebivalcev v času vročih poletnih mesecev, ko se povečajo aktivnosti na prostem in so okna pogosto odprta.

Kaj je prepovedano?

V času mirnih ur veljajo stroge omejitve, podobne »hišnemu redu«, kot ga poznamo v Sloveniji. Prepovedane so naslednje dejavnosti:

• Delo ali druge dejavnosti, ki povzročajo hrup (razen v nujnih primerih in z dovoljenjem lokalnih oblasti);

• Igranje inštrumentov, glasno predvajanje TV in radijskih programov, kričanje, bučno plesanje in drugi dogodki, ki lahko motijo prebivalce;

• Petje, kričanje in igranje inštrumentov na javnih mestih, kot so ulice, trgi ali javni prevoz;

• Hrup v kavarnah, lokalih in drugih javnih prostorih, vključno z glasnimi pogovori gostov;

• Glasne razprave na postajah javnega prevoza, nakladanje/razkladanje blaga in glasno delovanje motorjev;

• Uporaba siren in varnostnih alarmov brez nevarnosti, vključno s preizkusi teh sistemov.

Stroge kazni za kršitelje

Kršitev teh predpisov lahko privede do kazni zapora do pet mesecev ali alternativno visoke denarne kazni, pišejo grški mediji, ki jih povzemajo drugi.

Grčija ta ukrep obravnava kot pomembno sredstvo za zagotavljanje kakovosti življenja prebivalcev, še posebej poleti, ko je hrupa na prostem več, okna pa ostajajo odprta tudi ponoči.

Če letos načrtujete dopust v Grčiji, se velja teh pravil dosledno držati – ne le zaradi zakonodaje, temveč tudi iz spoštovanja do domačinov in njihovega miru.