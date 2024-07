Strašljiva povezava med Kate Middleton in strelcem na Donalda Trumpa

Služba FBI je razkrila, da je moški, ki je 13. julija na shodu republikancev streljal na Donalda Trumpa, pred dejanjem na spletu iskal tudi podatke o Kate Middleton, piše Mirror Online.

Zdaj, dva tedna po dogodku, je poznavalka kraljevih Jannie Bond, nekdanja dopisnica za britanski BBC, povedala, da bi se zaradi tega lahko bolj ogrožena počutila tudi princ Harry in Meghan Markle.

Za OK!magazine je zaupala, da je bila varnost članov kraljeve družine v minulih letih večkrat ogrožena, posamezniki so prebili varnostni obroč palače Buckingham, najbolj znan je primer, ko je nekdo neopazno prišel v spalnico že pokojne kraljice Elizabete II.

»Varnostne grožnje so za člane kraljeve družine dejstvo in dejstvo je, da je princ Harry zaradi vojaške preteklosti posebno mamljiva tarča. Tudi zapisi v njegovi knjigi Rezerva o tem, kako so napadali talibane, mu niso v prid,« je pojasnila Jannie in nadaljevala:

»Seveda člani kraljeve družine niso edini, ki dobivajo grožnje. Številne znane osebe zaposlujejo telesne stražarje, na žalost je dandanes takšno stanje družbe.«

Hoče boljšo zaščito

Princ Harry se sicer vse od sestopa z mesta višjega člana kraljeve družine bori za policijsko varovanje, kadar bo z družino v Veliki Britaniji, vendar je zadnjo tožbo izgubil.

Sodišče je določilo, da mu kot članu kraljeve družine, ki ne deluje zanjo, ne pripada varovanje, plačano z davkoplačevalskim denarjem.

»Velika Britanija je del dediščine mojih otrok in dežela, za katero si želim, da bi bila, tako kot so Združene države, njun dom.

A do tega ne more priti, če na britanskih tleh nista varna. Ne morem ogrožati žene in otrok in ne morem po nepotrebnem ogrožati sebe,« je na sodišču utemeljeval princ, ki ima očitno razlog za zaskrbljenost tudi v Združenih državah.

Razkrito je namreč bilo, da je strelec na Donalda Trumpa na svoj mobilni telefon s spleta naložil več fotografij Kate Middleton. FBI je zasegel dva strelčeva telefona in prenosni računalnik v njegovem stanovanju.

Strokovnjaki s področja kibernetike so na njih našli več fotografij valižanske princese.

Zaposleni v agenciji so prej povedali, da je Thomas Matthew Crooks zbiral podatke o enem od članov britanske kraljeve družine, niso pa zaupali, čigave podobe so našli na njegovih napravah.

Sicer ni dokazov, da bi strelec nameraval potovati v Veliko Britanijo.

Zahtevna naloga

Kljub temu je nekdanja kraljeva dopisnica dejala še, da je varovanje članov kraljeve družine ena od prioritet policije in varnostnih služb:

»Britanski varnostniki kraljevih se vedno trudijo biti neopaženi, v nasprotju z njihovimi ameriškimi kolegi. A ker se je zaradi nedavnih dogodkov pokazalo, da so lahka tarča, je varovanje te dni močnejše kot prej.

Izvedelo se je, da je človek, ki je streljal na Trumpa, poizvedoval o britanski kraljevi družini. To je stalna nevarnost, s katero morajo živeti,« je zaupala in dodala:

»Lažni preplah med obiskom kralja in kraljice na farmi na Kanalskih otokih je pokazal, kako pozorni morajo biti varnostniki. Zaradi domnevne ogroženosti sta bila monarh in njegova žena za kratek čas umaknjena z javnega dogodka.«

»Težko si je predstavljati, kako je živeti s stalnim strahom, da hoče nekdo streči po tvojem življenju.

To je strah, s katerim preprosto morajo živeti. Tako kralj Karel III. kot njegova sestra princesa Anne sta bila že soočena s konkretnimi grožnjami, in ni čudno, da je Harryja strah.«