Po razhodu išče uteho pri prijateljih

Ko sta se aprila 2021 ponovno našla dva največja zvezdnika in obudila romanco, je mnogim zaigralo srce in družbena omrežja so preplavili komentarji, češ, »še je upanje za večno ljubezen«. Govor je seveda o Jennifer Lopez in Benu Afflecku, ki sta pred dvema desetletjema veljala za enega najlepših in najbolj uigranih parov, ko se je na prstancu njene leve roke že svetil ogromni diamant, pa sta se odločila, da gresta vsak svojo pot. Oba sta se nato poročila z drugimi in dobila otroke, menda pa ves ta čas nista mogla pozabiti drug drugega ter prenehati sanjati o tem, kako bi bila videti njuna poroka.

Nekoč sta bila eden najbolj priljubljenih zvezdniških parov. FOTO: Reuters

Tako vsaj pravijo prijatelji Lopezove, ki so se ji sanje o poroki z bivšim pred dvema letoma sicer uresničile, a je bilo pravljice prehitro konec. »Dovolila sta si, da ju prevzame trenutek, da ju prevzame strast. Jennifer si je želela te poroke, oblek, prijateljev, ki bi slavili z njima, želela si je vsega blišča, o tem je sanjala leta in leta,« je ameriškemu tabloidu povedal vir blizu estradnice in dodal, da si je istega, a le z malo manj blišča, želel tudi Ben, čeprav je bil zdaj menda prav on tisti, ki je čez zakon potegnil črto. Taisti vir je dodal, da se mu osebno zamisel o poroki ni zdela najboljša.

2004. sta se prvič razšla.

»Ko se par razide, a še vedno razmišljata drug o drugem, običajno potrebujeta neke vrste zaključek. Običajno ta zaključek pride v obliki skoka med rjuhe in bilo bi veliko ceneje in boljše za oba, če bi tudi sama izbrala te vrste zaključek namesto več milijonov dolarjev vredne poroke,« še meni omenjeni vir.

Lopezova je bila med drugim poročena z Marcom Anthonyjem, ki mu je rodila dva otroka. FOTO: Tony Gentile/Reuters

Medtem je menda že jasno, da je zakona tudi nepreklicno konec, o tem naj bi Bennifer, kot oboževalci ljubkovalno pravijo paru, javnost obvestil še pred začetkom jeseni. Da tega ne bosta storila prej, čeprav so vse formalnosti menda že urejene, naj bi se odločil Affleck, ki ženi noče nakopati še večje sramote. »Jennifer se počuti grozno. Po vseh teh javnih izpovedih ljubezni, za božjo voljo, posnela je dokumentarec, v katerem Benu poje hvalospeve, bi se zdaj najraje skrila pod skalo,« je za Page Six povedal prijatelj zakoncev, ki je tudi iskreno priznal, da sta se zvezdnika razšla vse prej kot prijateljsko. A po fotografijah paparacev sodeč, se je Benu od srca odvalil velik kamen.

Zvezdnice ni na spregled

Po tem, ko smo ga bili zadnje mesece vajeni videvati po svetu hoditi namrščenega, so ga pred dnevi končno ujeli z nasmeškom na obrazu, paparacem je celo pomahal, čeprav trdi, da jih ne mara. Jennifer, za katero bo to že četrta ločitev, pa medtem ni na spregled. Uteho je menda poiskala v družbi prijateljev, na katere je za nekaj časa pozabila, saj niso odobravali poroke z Affleckom.

Njegov najglasnejši kritik je bil pevkin menedžer Benny Medina, s katerim je pevka in igralka pred 20 leti zaradi tega celo prekinila sodelovanje. Ko sta se nato z Benom razšla, sta tudi J.Lo in Medina obudila sodelovanje in prijateljstvo, zato se je poslovnež tokrat odločil, da ne bo črhnil niti besede. »Nič ni rekel čez Bena, a tudi sreče v zakonu ji ni zaželel. Odločil se je, da bo tiho, in tega se je držal,« je za Hollywood Reporter dejal njegov prijatelj.

Ben Affleck je bil veliko bolj srečen videti v zakonu s stanovsko kolegico Jennifer Garner. FOTO: Mike Segar/Reuters

Tudi igralka Leah Remini, ki je bila nekoč ena najboljših prijateljic Lopezove, je zaradi dvomov o ponovni obuditvi ljubezni pristala na seznamu osovraženih, četudi je 55-letni Lopezovi zgolj položila na srce, naj umiri konje in se spomni, zakaj se je z Benom razšla pred 20 leti. Zdaj jo je J.Lo le poklicala in se opravičila, Leah pa menda ne goji prav nobenih zamer in je brez težav sprejela vlogo tolažnice. »Če tvoji prijatelji ne marajo osebe, v katero si zaljubljen, je težko, a ko to isto osebo zasovražiš tudi sam, pride takšen odnos še kako prav,« se je pošalil spletni komentator.