Ben Affleck v posebni družbi in znova nasmejan

Bena Afflecka so pred kratkim opazili v družbi njegove bivše žene Jennifer Garner in dveh od njunih treh otrok, igralec pa je bil videti kot prerojen, piše Hello US.

Zadnje mesece s še aktualno ženo Jennifer Lopez polnita naslovnice zaradi težav v zakonu, ki se po pisanju medijev približuje koncu.

Nekdanji par in njuna otroka so se zbrali ob posebni priložnosti: hči Bena in Jennifer Violet odhaja na univerzo Yale, kar bo za vse nedvomno velika prelomnica.

Po ogledu kampusa je družina sedla k sproščeni večerji in glede na fotografije se zdi, da se je Ben znebil težkega bremena, saj je po dolgem času njegov obraz v javnosti krasil nasmeh.

Družina je po ogledu kampusa sedla k mizi. FOTO: Profimedia

18-letna Violet je najstarejši otrok Afflecka in Garnerjeve ter ima po pisanju tabloida Marca zelo rada tudi Jennifer Lopez, s katero namerava, četudi bo šel očetov zakon po zlu, ohraniti stike z njo.

»Zelo je navezana na Lopezovo in ni ji vseeno, da se njen zakon z očetom končuje. Je pa odrasla oseba in ima lahko stike, s komer koli želi,« je za Marco povedal vir.