Jennifer Lopez na drugo obletnico poroke vložila vlogo za ločitev

Po dveh letih zakona, natančneje dve leti po veliki poročni ceremoniji Jennifer Lopez in Bena Afflecka, je latino diva višjemu sodišču v Los Angelesu predala vlogo za ločitev, navaja BBC.

Par se je uradno poročil julija 2022 v Las Vegasu, mesec dni kasneje, 20. avgusta, je zvezo z razkošno zabavo okronal še na Benovem posestvu v Georgii.

Skupna zgodba Lopezove in Afflecka se je prvič začela leta 2003 med snemanjem filma Gigli. Že tedaj sta načrtovala poroko, a na koncu razdrla zaroko in šla vsak po svoji poti.

Skoraj 20 let kasneje sta se znova našla in se poročila.

»Ljubezen je lepa. Ljubezen je ljubezniva. In izkazalo se je, da je ljubezen potrpežljiva,« je Jennifer dejala, ko sta najavila zakon.

BBC piše še, da je ona po poroki uradno spremenila priimek v Affleck, niso pa v vlogi navedene nobene podrobnosti prodporčne pogodbe.

Iz dokumenta je razvidno, da bosta morala zakonca v postopku ločitve razkriti finančne podatke, vključujoč trenutne prihodke, izdatke, imetje in dolgove, za kar imata 60 dni časa.

Ob tem bosta morala, dokler ne pride do končnega dogovora, pristojne organe sproti obveščati o vseh finančnih spremembah.

Pred poroko para, ki se zdaj tudi uradno ločuje, je bil Affleck od leta 2005 do 2018 poročen z Jennifer Garner, Lopezova je bila v več zakonih.

Med letoma 1997 in 1997 z natakarjem kubanskega rodu Ojanijem Noujem, nato od leta 2001 do 2003 s spremljevalnim plesalcem Chrisom Juddom in od leta 2004 do 2014 z Marcom Anthonyjem, s katerim imata dvojčka Emmo in Maxa.

Preden sta se znova našla z Benom, je bila zaročena z zvezdnikom bejzbolskega moštva New York Yankees in poslovnežem Alexom Rodriguezom.