Kim Kardashian vrgla oči na bogatega Angleža, Kanye na rusko manekenko

Zakoninje šel po gobe. Februarja je zvezdnica po sedmih letih zakona vložila zahtevek za ločitev od glasbenega mogotca. Paparaci so zdaj seveda pozorni na vsak njen korak in nestrpno čakajo, kdaj in s kom jo bodo ujeli. To jim je v soboto tudi uspelo, ko so jo ujeli, ko je prišla na rojstnodnevno zabavo londonskega bilionarja, ki je povezan celo z britansko kraljevo družino. Kim je na zabavi, ki se je odvila v vili na Beverly Hillsu, naravnost blestela.Skrivnostni bogataš, ki prijateljuje s princesoin, bo podedoval premoženje, ki je ocenjeneno na več kot 26 milijard dolarjev. Tatler magazin ga je razglasil za najbolj vročega in skrivnostnega samca. Star je 30 let in je sin mumbajskega nepremičninskega mogotcaReubena. Njegov oče in stric sta obogatela z nakupom večjega dela londonskega Mayfaira, med katerim je tudi 200 let stara Burlington Arcade.Prav nič pa menda pri iskanju nove partnerice ne zaostaja. 43-letnika povezujejo z rusko lepotico. Kanye naj bi se na skrivaj sestajal z Irino Shayk, bivšim dekletom, s katerim ima tudi otroka, poročajo na DeuxMoi.Čeprav se mnogim zdi njuna naveza nenavadna, pa se glasbenik in lepotica poznata že več kot deset let. Leta 2010 je kot angel nastopila v Westovem videu za skladbo Power, dve leti kasneje pa je na pariškem tednu mode nastopila na Westovi modni reviji. V zadnjih mesecih pa so jo opazili v majici, ki jo je z Balenciago oblikoval West.