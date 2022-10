Kate Winslet pristala v dubrovniški bolnišnici (FOTO)

Bolje nekaj več pazljivosti kot obžalovanje in dolgotrajnejši počitek, ki bi zamaknil snemalni urnik. Tako so razmišljali ustvarjalci filma Lee, ko je glavni zvezdnici Kate Winslet na snemanju spodrsnilo in je pristala na zadnji plati. Hollywoodsko igralko so nemudoma odpeljali v najbližjo bolnišnico v Dubrovnik, kjer so zdravniki potrdili, da si pri nerodnem padcu ni ničesar nategnila ali polomila ter da lahko nadaljuje snemanje.

Vlogo ima tudi Jude Law. FOTO: Cover Images

»Spodrsnilo ji je, v bolnišnico pa smo jo odpeljali zgolj kot previdnostni ukrep. Z njo je vse v redu, snemanje lahko nadaljujejo po urniku,« je sporočila ekipa, ki jo je ustvarjanje biografskega filma o ameriški fotografinji in vojni fotoreporterki Elizabeth Lee Miller pripeljalo k našim južnim sosedom, v obmorsko mestece Kupari v neposredni bližini Dubrovnika.

V tem letovišču z mogočnim Grand hotelom je nekdaj utripal živahen turistični vrvež, leta 1991 pa so na tistem mestu ostale le ruševine. In prav te so pritegnile ustvarjalce, saj so v napol porušenem in zbombardiranem objektu našli popolno lokacijo za biografski film o manekenki, ki je krasila naslovnico modne biblije Vogue, a je pravo poslanstvo našla v lovljenju vojnih grozot na fotografski film.

»Resnično sem vznemirjena in navdušena, da bom upodobila žensko, ki jo neznansko občudujem. Bila je ljubimka, kuharica, lepotica z naslovnice Vogua, vojna dopisnica, mati. Bila je ikona,« je o najnovejšem projektu, pri katerem sodeluje tudi kot producentka, dejala Winsletova. Režisersko taktirko vihti Ellen Kuras, ki je z oskarjevko sodelovala že pri uspešnici Večno sonce brezmadežnega uma, v igralski zasedbi pa so še Marion Cotillard, Jude Law, Andrea Riseborough in Josh O'Connor.

Nima glave za posel Oskarjevka, ki igro iz leta v leto bolj obožuje, nikoli ni imela rezervnega načrta, če ji v svetu filma ne bi uspelo. »Nimam glave za posel. Po naravi sem občutljiva in empatična, v meni ni niti trohice poslovne ženske. Kot tudi nisem oseba, ki bi cele dneve prebila v pisarni v visokih petkah. Zame je bilo vedno le igranje. Igranje in nič drugega.«

Prihajajoči film, ki temelji na knjigi The Lives of Lee Miller (Življenja Lee Miller), pod katero se je podpisal njen sin Anthony Penrose, bo razgalil življenje slavne fotoreporterke, ki je do 1944. delala za revijo Vogue, kot fotografinja ter kot manekenka, a se je v zgodovino vpisala predvsem kot fotoreporterka s prvih bojnih linij v Franciji med drugo svetovno vojno. In hrvaški razrušeni hotel bo na traku prevzel vlogo prav ene izmed lokacij, kjer je Lee zavoljo fotografij, ki so pripovedovale zgodbo vojne, tvegala življenje. Kupari so se namreč spremenili v bretansko mestece St. Malo.

Razrušeni Kupari so postali snemalno prizorišče. FOTO: Grgo Jelavic/pixsell