Kam je zbežala Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se je odločila za malo dopusta in se je umaknila od govoric ter ugibanj o njenem zakonu in špekulacijah o ločitvi od Bena Afflecka.

Odpravila se je na sredozemsko obalo. Natančneje v Italijo.

Fotografski objektivi so jo namreč ujeli, kako se ob obali Capria v čolnu nastavlja sončnim žarkom.

Njenega moža Bena Afflecka ni bilo med dopustniki in če je verjeti namigom o njunem zakonu, kaj lahko nikoli več ne bo počitnikoval z latino divo.

Poletni načrti te vključujejo več časa, preživetega z otroki, družino in tesnimi prijatelji, piše People.

Čeprav ne ona in ne on nista komentirala govoric o težavah v zakonu in celo ločitvi, prodajata skupni dom, ki sta ga kupila lani, par prav tako ne živi več skupaj.

Medtem, ko Jennifer domuje v nekdaj skupnem domu na Bevelly Hillsu, je on najel stanovanje nekaj kilometrov stran. Vir blizu para je zaupal, da se zakonca videvata le vsakih nekaj dni.

Trenutno torej nič ne kaže, da se bo Bennifer 2.0 ohranil. Tabloid TMZ je prepričan, da je ločitev praktično pred vrati in je posnel film z naslovom JLo & Ben: spregledani opozorilni znaki (JLo & Ben: Missed Warning Signs)

Sodelujoči, ki v njem pripovedujejo o paru menijo, da je del razloga za ločitev obsedenost pevke z ljubeznijo.

Prav želja po stalnih potrditvah in izkazovanju te naj bi zakonca med drugim pripeljala na rob zloma.