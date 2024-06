Jen in Ben prodajata sanjski dom

Pred kakim mesecem je po tabloidih završalo, da je zakon Jennifer Lopez in Bena Afflecka v hudih težavah oziroma da je po le dveh letih tik pred zatonom. Prej sta si zelo javno izkazovala nežnosti, že skoraj nenasitno grabila drug po drugem in se na vsakem koraku poljubljala, marca pa je zavladalo zlovešče zatišje. Če sta bila prej skoraj zraščena – kjer je bila J.Lo, tam je bil tudi Ben in obratno –, ju od zgodnje pomladi nihče več ni opazil skupaj. Še na uradne dogodke rdeče preproge nista več hodila skupaj. Več kot dovolj materiala za govorice o ljubezenskih težavah, torej. Zlobne jezike sta v zadnjih tednih sicer poskušala nekoliko obrzdati z nekaj skupnimi izhodi, a so strokovnjaki za telesno govorico brž dejali, da med njima ni več strasti in ljubezni, zgolj precej ohlajen platonski odnos. Še huje, telesna govorica naj bi izdajala, da se v družbi drug drugega ne počutita več udobno, temveč nesrečno. Zdaj pa je olje na ogenj govoric prililo še dejstvo, da je njun sanjski dom, ki sta ga kupila pred komaj enim letom, na nepremičninskem trgu.

V svoji sanjski hiši nista živela niti eno leto. FOTO: Spot, Rmla, Sove, Gome

Ljubezen ju je prvič povezala pred več kot dvema desetletjema, a sta menda zaradi pritiskov javnosti zaroko preklicala le tri dni pred načrtovano poroko. Zaživela sta ločeni življenji, iskala srečo in ljubezen drugod, dokler se pred tremi leti nista spet našla in bum! – med njima so vzplamtela davno pozabljena čustva. Prava ljubezen, torej, ki je ne moreta izbrisati ne čas ne prostor in si zasluži srečen »za vedno«. Tega sta načrtovala preživeti v vili iz sanj, ki sta jo iskala skoraj dve leti. Preden sta našla svojo popolno hišo, sta si ogledala več kot 80 posesti, ob katerih pa se jima v srcu ni zganil občutek prepoznanja, da je to dom, kjer se bosta postarala. Vsaj dokler nista našla 60 milijonov ameriških dolarjev vrednega razkošnega dvorca s kar 17 spalnicami in 30 kopalnicami, notranjim in zunanjim bazenom, zasebno telovadnico, garažo za 15 avtomobilov ... Tu bosta živela svojo pravljico! No, tako sta razmišljala pred enim letom, zdaj Jen išče nov dom, Ben pa se je že izselil. Njuno vilo naj bi že dobra dva tedna prodajala nepremičninska agencija, ki pa s kupcem še ni imela sreče. Morda tudi zaradi astronomskega zneska, saj naj bi očitno odtujena zakonca želela vsaj kakšnih pet milijonov več, kot sta jih plačala sama – ker naj bi »zajetno vsoto« vložila še v prenovo in obnovo.

Preselil se je bliže svojim otrokom. FOTO: Boaz

Razhoda in ločitve uradno sicer še nista najavila, a zdi se, da popolnega parčka Bennifer – to je izpeljanka iz njunih imen, ki si jo je javnost izmislila že med njuno mladostno romanco – ni več. Ločitev naj bi bila le vprašanje časa. »Ben je nad zakonom v resnici že napravil križ, Jen pa mora to dejstvo še sprejeti. Misli, da bi jima s terapijo za pare morda vendar lahko uspelo,« je povedal neki vir in nadaljeval, da se jima je zalomilo zaradi več razlogov, eden od teh naj bi bil, da Bena pevkina družina in najbližji v resnici nikoli niso povsem sprejeli. »Nasprotovali so mu tako njena mama in sestre kot tudi njen menedžer Benny Medina.« Nad njuno obujeno ljubeznijo menda ni bila navdušena niti Jenniferina dobra prijateljica Leah Remini, ki je bila prepričana, da Affleck latino divi ni v celoti predan in da je zgolj vprašanje časa, kdaj jo bo prizadel.

Jennifer Lopez na tihem menda upa, da bi s terapijo še lahko rešila zakon. FOTO: Dprf/starmaxinc.com

Ločitev za nikogar ni lahka, oskarjevca pa naj bi propadanje že drugega zakona še posebno prizadelo. Njegove prijatelje zato menda skrbi, da se ne bi kot ozdravljeni alkoholik spet zatekel v objem steklenice, če ni tega celo morda že naredil. »Na uho mi je prišlo, da spet pije,« je dejal en vir, podobno drugi, da je igralec v zadnjem času že večkrat naokoli hodil »steklenega pogleda. Zaradi tega ljudi, ki ga imajo radi, zelo skrbi zanj.«