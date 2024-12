Kako zaskbljena Melania Trump ščiti Barrona

Melania Trump je zaskrbljena zaradi sovraštva v državi in kako to vpliva na njenega 18-letnega sina Barrona Trumpa, zaradi česar naj bi v prihodnosti v Beli hiši igrala manj aktivno vlogo.

Revija People je citirala nekatere vire, ki trdijo, da je prihajajoča prva dama Združenih držav Amerike močno osredotočena na ohranjanje odprte komunikacije s sinom.

»Melanio skrbi negativna klima v državi in kako ta vpliva na njenega potomca, ki je pri celotnem dogajanju nedolžen,« je za People povedal vir iz njenega ožjega kroga.

Razkril je, da sprejema vse možne ukrepe, da bi podprla Barrona in mu pomagala prilagoditi se intenzivnemu zanimanju javnosti, s katerim se sooča kot najmlajši otrok Donalda Trumpa.

Drug vir iz Palm Beacha na Floridi je pojasnil, da Melania spodbuja sina, naj si pridobi prijatelje, vendar je zelo previdna glede tistih, ki morda nimajo najboljših namenov.

»Pogovarjata se o življenju, kot je, in o tem, kako naj ravna v središču pozornosti,« je dodal prvi vir. »Poskuša normalizirati njegovo življenje. Če je to sploh mogoče.«

Barron, ki obiskuje Univerzo v New Yorku in naj bi bil po navedbah revije People priljubljen pri dekletih, je večji del svojega življenja preživel stran od oči javnosti.

Še letos, ko je bil izbran za delegata republikanske stranke s Floride, je Melania v njegovem imenu zavrnila ponudbo, da bi ohranila njegovo zasebnost.

Viri pravijo, da gospa Trump preživlja čas med družinskim stanovanjem v Trump Towerju v New Yorku in njihovim domom Mar-a Lago v Palm Beachu na Floridi.

Da bi bila bližje Barronu, je več časa v New Yorku, čeprav obožuje rezidenco na Floridi.

»Vsak otrok, ki je izpostavljen javnosti, bi bil srečen ob staršu, ki bi se tako trudil, da bi njegovo življenje teklo kar najbolj gladko.

Kljub temu da obožuje Mar-a-Lago in življenje v Palm Beachu, bo več časa preživela v New Yorku s svojim sinom, ki se še prilagaja dejstvu, da je študent in da je njegov oče novoizvoljeni predsednik Združenih držav Amerike.

Zanjo je pomembnejši od vsega drugega,« je dejal vir iz Palm Beacha.