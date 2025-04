Ker je Mirko K. v leseni baraki na dvorišču in v hiši hranil skoraj šest kilogramov in pol prepovedane konoplje, ga je ljubljansko okrožno sodišče obsodilo na poldrugo leto zapora. Prepričano je, da je bilo mamilo namenjeno nadaljnji prodaji, saj presega potrebe posameznega uporabnika. Soobtoženi Aleš S. je s sodišča odkorakal z oprostilno sodbo v žepu. Mirko je sicer zanikal očitke tožilstva in trdil, da z zaseženo konopljo nima nič ter da mu jo je namestila Aleševa sestra, da bi ga spravila iz hiše, kjer je z Aleševim dovoljenjem živel s svojo materjo. Očitke je zanikal tudi Aleš. Pojasnil ...