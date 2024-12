Res je! To je o sinu Barronu potrdila Melania Trump

Dolgo se je v ameriških političnih krogih šepetalo, da je bil Barron Trump eden izmed pomembnih dejavnikov pri uspehu republikanske stranke in očetove zmage na nedavnih ameriških predsedniških volitvah.

18-letnik je dal vse od sebe, da bi Donald znova postal predsednik, saj je načrtoval dogodke v kampanji, pripravljal izjave za medije in celo gostoval v podkastih.

Njegov doprinos je odkrito pohvalil vpliven ameriški odvetnik, politik in poslovnež, sicer podpornik republikancev John Morgan. »Baron Trump je veliko pametnejši od vseh, ki so sodelovali v kampanji Kamale Harris,« je povedal za Fox News.

Ponosna mama

Tudi Melania Trump je izpostavila sinove zasluge za zmago očeta:

»Zelo sem ponosna nanj, na njegovo znanje, na razumevanje politike in na to, da je svetoval svojemu očetu. Pridobil je glasove mnogih mladih ljudi.

Pozna svojo generacijo. Prav neverjetno je, koliko je pripomogel k uspehu očeta, saj je natančno vedel, s kom naj komunicira,« je povedala v oddaji Fox and Friends.

Novi ameriški predsednik sam je priznal, da mu je Barron svetoval o tem, v katerih podkastih naj se pojavi, da bi dosegel mlajšo publiko.

Čakajo ga velike stvari

Lara Trump, žena Donaldovega sina Erika, je poudarila, da Barron zasluži resna priznanja za tastovo zmago. Fanta je opisala kot zelo prijetnega, pametnega in zabavnega človeka:

»V prihodnosti bo zagotovo dosegel res neverjetne stvari,« je dejala in dodala, da si prizadeva, da ne bi bil v središču pozornosti, vendar mu to zaradi svoje višine le težko uspeva.

Melania je ob svojem nedavnem gostovanju v omenjeni oddaji Fox and Friends spregovorila tudi o šolanju sina in povedala, da se zaveda, da ne more imeti običajnega študentskega življenja:

»Mislim, da ni mogoče, da bi bil normalen študent. Njegova izkušnja na fakulteti bo drugačna od izkušenj drugih. Zelo sem ponosna, kako se spopada s tem.

Močan je in ve, da je v drugačnem položaju kot drugi otroci,« je poudarila.

V dokaz trditvi Melanie, da njen sin z nogama stoji trdno na tleh in da ni vzvišen ter aroganten, govori preprost Barronov odgovor, na vprašanje, kako bi opisal svoje življenje. »Moje življenje je bilo lahko,« je iskreno odgovoril.

Razkrila je še, kakšen nasvet je dala sinu edincu potem, ko je začel novo akademsko pot: »Uresniči svoje sanje. To je tvoja pot. To je tvoje življenje in vedno poslušaj sebe,« piše The New York Times.