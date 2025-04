Podpora študentom za doseganje izjemnih dosežkov

V Festivalni dvorani na Bledu je potekal dobrodelni koncert, na katerem so obeležili 120-letnico dobrodelnega delovanja Rotary International, 95-letnico Rotary kluba Maribor in 35-letnico delovanja Rotary kluba Ljubljana. V rotarijskem duhu je ta mesec Rotary klub Ljubljana odprl tudi razpis za nagradno štipendijo, kamor se lahko nadarjeni študenti prijavijo do konca meseca aprila.

»Ponosna sem, da danes Zveza Rotary klubov Slovenije povezuje več kot 80 klubov Rotary, Rotaract in Interact. Vsak med njimi vodi navdihujoče projekte, ki spreminjajo življenja na bolje. Predvsem mladim, tudi tistim v stiski, saj jih s svojimi dejanji navdihujejo, da bodo nekoč tudi oni sledili njihovim stopinjam,« je goste ob trojni rotarijski proslavi nagovorila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in poudarila pomen izvajanja projektov, ki na prvo mesto postavljajo mlade.

Bogata tradicija vračanja skupnosti in podpore mladih talentov

Rotary klub Ljubljana je svojo tradicijo izvajanja projektov za mlade začel že ob svoji ustanovitvi. Prva sredstva so štipendistu namenili že leta 1932, svojo tradicijo pa so nadaljevali tudi po obuditvi delovanja kluba. V 35-letni zgodovini so podelili več kot 80 štipendij v skupni višini 210.000 evrov.

»Ponosen sem, da smo ponovno dokazali, kako močna je lahko skupnost, kadar se združi v duhu dobrodelnosti. S pomočjo zbranih sredstev bomo tudi v tem šolskem letu pomagali nadarjenim študentom, da uresničijo svoje sanje. Vabljeni k prijavi na razpis, ki je odprt do konca meseca aprila,« je ob odprtju razpisa sporočil Aaron Marko, predsednik Rotary kluba Ljubljana, in nadarjene študente povabil k prijavi na razpis.

Štipendija Rotary kluba Ljubljana je prinesla občutek zaupanja in spodbude

»Rotary štipendija mi je omogočila pomembno nadgradnjo mojega glasbenega izraza. Trenutno nadaljujem študij prečne flavte na Anton Bruckner Privatuniversität v Linzu, kjer se še naprej izpopolnjujem tako na koncertni kot pedagoški smeri. Podpora Rotary kluba mi ni prinesla le finančne olajšave, temveč tudi občutek zaupanja in spodbude pri uresničevanju mojih ciljev,« je poudarila Larisa Kotnik, prejemnica Rotary štipendije 2022/2023. Razpis je odprt do 30. aprila 2025, prejemniki štipendij pa bodo razglašeni do konca maja 2025.