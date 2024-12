Resnica o odnosu med Melanio Trump in Donaldovo drugo ženo

Donald Trump se lahko pohvali z bogato zgodovino odmevnih ločitev. Leta 1989, ko je svojo takratno ženo Ivano Trump varal z Marlo Maples, so se izničile vse možnosti, da bi Ivana in kasnejša žena Marla kdaj postali prijateljici.

A očitno imajo Donaldova tretja žena Melania, njegova druga izbranka in njena hči Tiffany boljši odnos.

Po poročanju portala SheKnows je Marla Maples imela na Tiffanyjini poroki z Michaelom Boulosom ganljiv govor, v katerem je povedala:

»Želim se zahvaliti čudovitemu očetu Donaldu, lepi Melanii in vsem družinskim članom, da so vsa ta leta stali ob Tiffany. Bilo je kar nekaj vzponov in padcev, vendar je toplina, ki jo delite vsi, tisto, kar ohranja to družino skupaj.«

Zdi se, da so Melania, Marla in Tiffany drug do druge zelo prijazne. Kot zaščitniška mati Barrona se Melanii zdi primerno, da sta z Marlo našli skupno točko v želji po najboljšem za svojega otroka in sta ena do druge presenetljivo vljudni.

Kot vsaka dobra mati je tudi Marla Maples vedno odločna zagovornica hčerke Tiffany Trump in se pojavi na vsakem dogodku, kjer je njena hči v soju žarometov, ji na takšen način nudi oporo ter podporo.

Prav dejstvo, da sta obe mami zaščitniški do svojih otrok in ju postavljata na prvo mesto, je najbrž tisto, kar je Melanio in Marlo zbližalo, tudi Melania in Tiffany imata dober odnos.

Niti Melania niti Marla nista javno spregovorili o svojem prijateljstvu, vendar je očitno, da se vsaj trudita biti prijazni ena do druge, če ne zaradi drugega, pa zaradi otrok.