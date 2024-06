Kako je vaša žena? Kaj razkriva odgovor princa Williama?

Med spominsko slovesnostjo ob 80. obletnici dneva D v Portsmouthu na jugu Velike Britanije, ki so se je udeležili tudi britanski kralj Karel III., kraljica Camilla in princ William, je beseda nanesla na Kate Middleton.

Te zaradi zdravljenja raka ni bilo ob možu, piše People.

Eden od prisotnih veteranov je prestolonaslednika vprašal, ali je njegova žena kaj bolje.

»Da,« je odvrnil princ in nadaljeval: »Z veseljem bi bila danes tukaj.«

A je pogovor hitro speljal drugam in pojasnil:

»Vse sem opomnil, da je njena babica služila v Bletchley Parku. Torej ima kar veliko skupnega z ženskami, ki so bile v Bletchleyju.«

Babica princese Kate po očetovi strani Valerie Glassborow je med vojno delala v britanski skrivni vohunski bazi Bletchley Park, kjer so se trudili dešifrirati prestrežena zakodirana nemška sporočila.

Kate je posestvo obiskala leta 2019.

»Sama sreča,« je odgovoril veteran.

»Lepo, da sva se spoznala, se vidiva čez pet let na 85. obletnici,« je dejal William med stiskom roke.

Kate Middleton se je januarja letos umaknila iz javnosti in marca povedala, da se zdravi za rakom.

Poročila o njenem zdravju so skopa, v zadnjem palača Kensington navaja, da se princesa počuti bolje, vendar je v javnosti ne bo, dokler ji zdravniki za to ne bodo prižgali zelene luči.

Da gre njeno zdravje na bolje, je maja med obiskom otočja Scilly administratorki tamkajšnje bolnišnice zaupal tudi princ William.

»Smem vprašati, kako je princesa?«

»Dobro je, hvala,« je odgovoril.

»Krasno in kako so otroci?« »Otroci so ljubosumni, ker sem tukaj, njih pa ni z mano.«

Otočje Scilly je eno od priljubljenih počitniških destinacij Williama, Kate in nujne družine.

Včerajšnja udeležba na slovesnosti ob 80. obletnici dneva D je ena od mnogih priložnosti, s katerimi bo britanska kraljeva družina zaznamovala zgodovinski dan, ko so se zavezniki izkrcali v Normandiji in je pomenil začetek konca druge svetovne vojne.

V čustvenem govoru, ki ga je ob tej priložnosti podal kralj Karel III., je pred množico veteranov in politikov med drugim poudaril, da bi nas morale zgodbe o pogumu, solidarnosti in uporu navdahniti in spomniti, kaj vse dolgujemo generaciji, ki postaja vse manj številna, in poskrbeti, da njena zgodba nikoli ne bo pozabljena.