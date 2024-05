Princ William brez Kate Middleton odhaja v tujino: imel bo zanimivo družbo

Princ William se pripravlja na udeležbo mednarodnega praznovanja, ki bo ob 80. obletnici dneva D na plaži Omaha v francoski Normandiji.

Tam se bo 6. junija zbralo 25 voditeljev držav in veteranov z vsega sveta, piše Hello magazine.

Britanski princ bo pomemben datum obeležil v družbi drugih evropskih monarhov, tako se mu bodo pri zahvalnem bogoslužju pridružili danski kralj Friderik, norveški kronski princ Haakon, kralj Willem-Aleksander in kraljica Maksima z Nizozemske ter kralj Filip in kraljica Matilda iz Belgije.

Valižanska princesa moža zaradi zdravstvenega stanja ne bo spremljala. Sta pa se William in Kate že večkrat sestala z drugimi pripadniki kraljevih hiš po Evropi.

Dobra prijatelja sta z danskim kraljem Friderikom in kraljico Mary. Prav Mary in Kate opazovalci večkrat primerjajo, obe sta lepi rjavolaski z okusom za stil in s podobnim odnosom do perečih družbenih problematik.

Kraljica Mary je leta 2007 ustanovila lastno fundacijo za izboljšanje življenja ranljivih žensk in otrok, Kate Middleton je leta 2021 ustanovila fundacijo Center za zgodnje otroštvo, ki je namenjena poudarjanju pomena pravilne vzgoje v tem obdobju.

Obe kraljevi dami sta združili moči februarja 2022 na Danskem, ko je Kate spremljala Mary v krizni center, ki pomaga ženskam, žrtvam družinskega nasilja.

Para sta se znova srečala maja lani na sprejemu v palači Buckingham ob kronanju kralja Karla.

Marca lani sta valižanska princ in princesa na gradu Windsor gostila kronskega princa Haakona in kronsko princeso Mette-Marit, leta 2018 sta obiskala Norveško.

Prvo samostojno potovanje princese Kate je bilo leta 2016 na Nizozemsko, kjer se je sestala s kraljem Williemom- Aleksandrom.

Kate je špansko in nizozemsko kraljevo družino leta 2019 pozdravila v Veliki Britaniji.

Leta 2017 sta se Kate in William pridružila belgijski kraljevi družini na komemoraciji ob stoti obletnici bitke pri Passchendaele.