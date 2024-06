Zaskrbljena Kate Middleton: tega jo je najbolj strah

Medtem ko se valižanska princesa v zasebnosti zdravi za rakom, naj bi v njene čevlje na javnih dogodkih večkrat stopili princesa Eugenia in princesa Beatrice, hčerki kraljevega brata princa Andrewa.

A prav Kate Middleton naj nad to idejo ne bi bila preveč navdušena, kajti znano je, da sta si sestri blizu s princem Harryjem in Meghan Markle.

Kraljevi komentator Tom Quinn je za OK Magazine povedal, da za princa Williama in Kate Middleton zavezništvo med princem Harryjem in Meghan Markle ter princeso Beatrice in princeso Eugenio predstavlja velik vir skrbi.

»Menita namreč, da imata Beatrice in Eugenia kot navidezni izobčenki veliko več skupnega z zakoncema Sussex kot z ostalimi člani kraljeve družine,« je povedal Quinn in dodal:

»Dejstvo, da je glavni adut kraljeve družine, Kate Middleton, umaknjen iz javnosti zaradi zdravljenja raka, pa jima daja priložnost stopiti v ospredje.«

To sicer ni prvič, da je Kate izrazila dvom glede sestričen moža.

Radar Online je leta 2023 navajal ekskluziven vir, ki je trdil, da prihodnji kraljici ni ravno prijetno zaradi tesnega odnosa sester York s svakom in njegovo ženo.

»Kate ne bo prenašala prijateljskega čebljanja z njo in Williamom ob eni in opravljanja z Meghan in Harryjem ob naslednji priložnosti,« je povedal vir in dodal:

»Vselej jo je strah, da bi do para v Ameriki prišle zasebne podrobnosti, ki bi jih lahko izdal v javnosti.«

Beatrice in Eugenia sta si od nekdaj blizu z vojvodo in vojvodinjo Sussex, zaradi česar sta se oddaljili od ostalih članov kraljeve družine. A že pred tem Kate ni bila ravno navdušena nad njima.

Po pisanju Cosmopolitana je med sestrama York in valižanskim princem ter princeso prišlo do spora zaradi njunega očeta, princa Andrewa, ki je zaradi vpletenosti v primer Epstein izgubil kraljeve nazive in vojaške nazive.

Ta zamera naj nikoli ne bi bila povsem pozabljena.