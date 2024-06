Kralj Karel III. se je pojavil v javnosti: s princem Williamom sta nagovorila množico (VIDEO)

V Portsmouthu na južni obali Anglije danes poteka slovesnost ob 80. obletnici dneva D, ki zaznamuje začetek izkrcanja zaveznikov v Normandiji in preobrat v drugi svetovni vojni. Udeležilo se je je več britanskih politikov in članov kraljeve družine. Britanski kralj Karel III. pa je na slovesnosti izpostavil pogum udeležencev dneva D, poroča BBC.

»Ko se zahvaljujemo vsem, ki so dali veliko za zmago, katere sadove uživamo še danes, se še enkrat zavežimo, da se bomo vedno spominjali tistih, ki so tistega dne služili, da jih bomo cenili in spoštovali,« je zbranim na slovesnosti dejal Karel III. Poudaril je, da nas morajo zgodbe o njihovem pogumu in solidarnosti ganiti, navdihniti in spomniti, kaj dolgujemo tej vojni generaciji.

Tudi britanski premier Rishi Sunak in princ William sta se na slovesnosti poklonila vsem, ki so sodelovali v boju proti tiraniji ob dnevu D. Zbrane pa so nagovorili tudi veterani. Eden od njih, Roy Hayward, je poudaril, da se ima za enega od srečnežev, ki so preživeli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Predstavljam moške in ženske, ki so izgubili življenje v boju za demokracijo. Tukaj sem, da počastim njihov spomin in zapuščino ter zagotovim, da njihova zgodba ne bo nikoli pozabljena,« je dodal.

Med zavezniki okoli 10.000 žrtev

Zavezniško izkrcanje v Normandiji, ki je pomenilo začetek konca druge svetovne vojne, se je začelo v noči na 6. junij pred 80 leti. Dogodek se je v zgodovino vpisal kot dan D. Šlo je za največjo vojaško pomorsko, kopensko in zračno operacijo v zgodovini človeštva. Dan D je med zavezniki zahteval okoli 10.000 žrtev, približno toliko naj bi jih bilo tudi na nemški strani.

Ob 80. obletnici dneva D bo v četrtek na obali francoske Normandije potekala osrednja slovesnost. Udeležili se je bodo številni voditelji, med njimi predsednik ZDA Joe Biden, francoski predsednik Emmanuel Macron, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Sunak, pa tudi Karel III. To bo tudi prvi obisk britanskega kralja v tujini po razkritju diagnoze raka.