Kaj se je zgodilo z njegovim obrazom? Neprepoznaven zvezdnik

V novem filmu Družinka zadeva (A Family Affair) v katerem v glavnih vlogah nastopajo ob 57-letna Nicoile Kidman in 24-letna Joey King in 36-letni Zac Efron, ima slednji neprepoznaven obraz.

Igralec je res leta 2018 zlomil čeljust, zaradi česar se je nekoliko spremenila oblika njegovega obraza, a gledalci filma so prepričani, da njegov novi videz ni zgolj posledica te poškodbe.

»Skušam gledati film, vendar se preveč obremenjujem s tem, kaj je storil z lepim obrazom. Zakaj bi si nekdo storil kaj takšnega?«

»Kaj se je zgodilo z obrazom Zaca Efrona? Videti je, kot bi bil poln botoksa in star 50 let.«

»Zacov obraz se ne premika. Sedaj sta z Nicole res pravi par.« »Botoks film,« ugotavljajo tisti, ki so si komedijo že ogledali.

Lanskega leta je sicer igralec za časopis Men's Health zaupal, kaj se je zgodilo z njegovim obrazom potem, ko so že lep čas krožile govorice o plastičnih operacijah.

V intervjuju je razložil, od kod razlogi za spremembo videza: »V nogavicah sem tekel okoli hiše, spodrsnilo mi je in z brado sem med padcem udaril v kamnito fontano.«

Tedaj je dejal še, da se ni zavedal, da je njegov drugačen videz spodbudil takšne razprave. Šele, ko ga je poklicala mama in ga vprašala, ali je šel pod nož, se je zavedel, kakšna ugibanja je sprožil.

»Če bi se oziral na to, kaj pravijo drugi, zagotovo ne bi mogel opravljati dela, ki ga,« je pojasnil. Tudi njegov prijatelj Kyle Samdilands ga je podprl in povedal, da ga pozna že leta in da bi zagotovo vedel, če bi imel plastično operacijo.

A ne glede na vse te izjave so gledalci zadnjega filma z Zacom v eni glavnih vlog prepričani, da njegov spremenjen videz ni zgolj posledica zlomljene čeljusti.