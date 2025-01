Jo bo sprejela? Mamljiva ponudba za Kate Middleton

Po pisanju časopisa Daily mail je glavna urednica modne biblije, revije Vogue Anna Wintour valižanski princesi ponudila zanimivo idejo:

In sicer bi kot globalna modna ikona krasila naslovnico ene od prihajajočih številk te revije.

Ponudba Anne Wintour

Glede na predlog bi Kate lahko izbrala lastnega fotografa, si nadela oblačila po svojem okusu in izboru ter se sama odločila, ali bi za revijo dala tudi intervju ali ne.

Vir je za Daily Mail povedal še, da je Anna Wintour s princeso v stik stopila prek posrednika in ji ponudila izbiro globalnih naslovnic Voguea, vključno z ameriško in britansko izdajo.

Ne bi bilo prvič

Kate je sicer že bila na naslovnici britanskega Voguea. Zgodilo se je junija 2016 ob stoti obletnici revije.

»Princesa je prehodila dolgo pot od prve naslovnice. Je svetovna modna ikona, a še mnogo več,« je povedal vir.

»Zaradi poguma, ki ga je pokazala v boju z rakom, medtem ko vzgaja tri majhne otroke, je zgled milijonom.

Njena zgodba bi bila navdih za mnoge ženske, ki preživljajo tisto, kar je doživela ona. Lahko bi izbirala, na katerih naslovnicah bi se pojavljala, vendar bi bili Združeno kraljestvo in ZDA samoumevni,« je dodal vir.

Kate, ki se počasi vrača v javno življenje, je pred nedavnim zaupala, da je olajšanje, da je rak v remisiji in da se veseli prihodnosti.

Februarja lani je razkrila, da ima neznano obliko raka, septembra je zaključila preventivno kemoterapijo.

V objavi na družbenih omrežjih z dne 14. januarja, podpisani s C, se je zahvalila osebju bolnišnice Royal Marsden za njihovo izjemno nego: »Želela bi izkoristiti priložnost, da se zahvalim bolnišnici The Royal Marsden, kjer so tako lepo skrbeli zame,« je pisalo v objavi.

»Hvala vsem, ki so tiho hodili z mano z Williamom, medtem ko sva se spopadala z vsem tem. Ne bi mogla prositi za več. Podpora in nasveti, ki sva jih prejemala med mojim bivanjem v bolnišnici, so bili izjemni.«

»Olajšanje je biti v remisiji in še vedno sem osredotočena na okrevanje. Kot ve vsakdo, ki je izkusil diagnozo raka, je potreben čas za prilagoditev na novo normalnost.

Vendar se veselim leta, ki je pred nami. Hvala vsem za neprekinjeno podporo,« je sklenila princesa.