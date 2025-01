Presenečenje: toliko denarja ima Kate Middleton

Kralj Karel III. je, ko je bil okronan za kralja, znatno povečal premoženje, piše The Times.

Od svoje pokojne matere je podedoval vojvodstvo Lancaster, ki je vredno več kot 700 milijonov evrov, vojvodstvo Cornwall pa je predal v nadzor sinu Williamu, valižanskemu princu.

Kot William tudi kralj prejema letni prihodek od svojih posesti. Ta, ki je v letu 2023/2024 znašal okoli 30 milijonov evrov, je namenjen uradnim ter in zasebnim izdatkom članov kraljevske družine.

Domneva se, da je Karel podedoval večji del bogastva pokojne kraljice Elizabete, dediščino je Sunday Times ocenil na približno 440 milijonov evrov. Podedoval je tudi veliko zbirko znamk, portfelj delnic, umetniška dela in nakit.

Najbogatejši v družini pa je princ William

Ko ga je leta 2023 eden izmed učencev vprašal, koliko denarja ima na bančnem računu, je odgovoril, da ne ve. The Times piše, da je princ imel tedaj več kot milijardo evrov.

V to je vključeno tudi vojvodstvo Cornwall, nad katerim je prevzel nadzor, ko je leta 2023 postal valižanski princ. To mu prinaša okoli 28 milijonov evrov letno.

Vsak prihodek, ki ga William prejme od vojvodstva, lahko porabi po lastni volji.

William je od svoje pokojne matere, princese Diane, podedoval okoli 12 milijonov evrov. Leta 2002 je podedoval približno osem milijonov evrov od svoje babice, kraljice.

Princesa Anne ima 60 milijonov evrov, kraljičin nečak Michael Kentski 31,5 milijona evrov, sin princese Margarete David Armstrong-Jones od 19,7 do 30,7 milijona evrov, sin princese Anne Peter Phillips 15,6 milijona, prav tako njena hči Zara z možem Mikom Tindallom.

Princ Andrew ima približno pet milijonov evrov. Premoženje princese Beatrice je ocenjeno med 765.000 in štirimi milijoni evrov, prav tako premoženje njene sestre, princese Eugenie.

Presenetile so številke v povezavi s Kate Middleton. Princesa ima od 6,7 do 9,6 milijona funtov. Pred poroko z Williamom je delala kot prodajna asistentka v podjetju Jigsawu in si delila stanovanje s sestro.

To stanovanje je last njenih staršev. V njeni lasti je dragoceni zaročni prstan, ki je nekoč pripadal princesi Diani, ter impresivna garderoba.

Megan Markle in princ Harry imata nekaj več kot 20 milijonov evrov, piše Daily Mail.

Vojvoda in vojvodinja Susseks sta sklenila donosne komercialne pogodbe, Harry je dobil tudi veliko dediščino. Od matere je podedoval 12 milijonov, od babice pa osem milijonov evrov.

Vendar pa nima niti približno tolikšnega premoženja kot William.