Kate Middleton brez zaročnega prstana

Kate Middleton je nedavno obiskala bolnišnico Royal Marsden v Londonu, kjer se je lani zdravila za rakom, piše Hello.

Obisk je napovedal z njenega vidika bolj optimistično leto, kot je bilo preteklo, ki ga je večino preživela stran od oči javnosti, kar pa je med drugim pritegnilo veliko pozornosti, je bilo dejstvo, da med njim ni nosila zaročnega prstana.

Prstan z zgodovino

Zaročni prstan Kate Middleton je osupljiv kos nakita, sestavljen iz 14 diamantov, ki obkrožajo 12-karatni ovalni modri cejlonski safir. Nekoč je pripadal pokojni princesi Diani, mami princa Williama.

Namesto njega je Kate ob poročnem prstanu nosila eleganten večni prstan, okrašen z diamanti in safirji, s tem pa je sprožila vprašanja: zakaj ga je, čeprav ga je imela na fotografiji, ki je bila pred nedavnim objavljena ob njenem 43. rojstnem dnevu, snela.

Zakaj ga ni nosila?

To ni prvič, da je Kate sklenila odložiti svoj znameniti zaročni prstan.

Po mnenju kraljevske zgodovinarke Lauren Kiehne se je za ta korak odločila, ker kos nakita, čeprav je osupljiv, ni bil primeren za nošenje ob konkretni priložnosti.

Glede na to, da je obiskala bolnišnico, je verjetno, da so na odločitev o odstranitvi prstana vplivali zdravstveni in varnostni razlogi.

To ni prvič, da je Kate Middleton med obiskom v bolnišnici prstan pustila doma. Kensingtonska palača je za Hello pojasnila, da kadar obiskuje otroke na bolnišničnih oddelkih z namenom, da bi se izognila morebitnim higienskim tveganjem ta kos nakita sname.

Pred nekaj dnevi je valižanska princesa, ki je oboževalcem razkrila nekaj podrobnosti o svojem zdravju in na družbenih omrežjih objavila: »Želela sem izkoristiti priložnost in se zahvaliti osebju bolnišnice The Royal Marsden za odlično oskrbo v preteklem letu.

Moja iskrena zahvala je namenjena vsem, ki so Williamu in meni tiho stali ob strani strani, ko sva se soočala s težko situacijo. Ne bi si mogla želeti več. Zdravstvena oskrba in nasveti, ki sva jih bila deležna v času mojega zdravljenja, so bili izjemni.«

»V svoji novi vlogi pokroviteljice The Royal Marsden upam, da bomo s podporo prelomnim raziskavam ter s promocijo dobrega počutja pacientov in njihovih družin, rešili še mnoga življenja in pozitivno vplivali na izkušnje vseh, ki jih prizadene rak.

Zdaj, ko sem v remisiji, sem osredotočena na okrevanje. Kot vsakdo, ki je doživel to diagnozo, se zavedam, da je prilagoditev na novo normalnost dolgotrajen proces. Vendar se veselim leta, ki je pred menoj. Veliko je stvari, katerih se veselim.

Hvala vsem za vašo nadaljnjo podporo.«