Jennifer Lopez prvič o ločitvi: to obžaluje

V prvem intervjuju, v katerem je Jennifer Lopez spregovorila o ločitvi, je Nikki Glaser za revijo Interview magazine zaupala, da obžaluje, da je potrebovala toliko časa in toliko poskusov, da bi dojela, da ne bo šlo.

»Morala bi vedeti prej, zdaj razumem,« je komentirala ljubezensko dramo z Benom Affleckom in dodala, da svoje odločitve ni obžalovala niti za sekundo, piše MailOnline.

»To je celovit proces. Bili so trenutki, ko sem mislila, da sem dojela in osvojila nekatere življenjske lekcije, nato pa mi življenje spet pošlje sporočilo, da se nisem naučila ničesar,« je zaupala pevka, ki se ločuje od četrtega moža.

Pošalila se je na svoj račun

»Rada sem bila v zvezah in hotela sem se ob kom postarati. Menila sem, da bom samo tako srečna in izpopolnjena, no, nisem bila. Končno sem se nečesa naučila, potrebovala sem 30 let.«

O novi zvezi ne razmišlja, nekaj časa bo sama: »Ne iščem nikogar, želim videti, kaj lahko naredim, kako letim sama, ko sem svobodna.

Biti moraš zdrav, biti moraš izpopolnjen, če si želiš nečesa več. Dober moraš biti sam s seboj. Prej sem mislila, da to razumem, vendar nisem. Letos sem se odločila, da bom sama in dokazala, da to zmorem.«

Kruti komentarji

Sogovornici sta se dotaknili tudi vsega, kar se je v povezavi z dogajanjem okoli para Bennifer odvijalo na družbenih omrežjih.

Jennifer je zaupala, da so se je zlobni komentarji in špekulacije dotaknili, sploh tisti, ki so krivdo za ločitev pripisovali zgolj njej, pa vendar se je v letih, odkar so vanjo uperjeni žarometi, naučila, da je takšni zapisi ne dotolčejo:

»Vem, da sem dobra oseba, vem, da sem dobra mama. Vem, da sem dobra prijateljica. Ljudje, ki me res poznajo, to vedo.

V svetu zabavljaštva je že tako, da te nekateri ljubijo, drugi te bodo sovražili vedno, ne glede na to, kaj počneš.

Rada pojem, rada plešem, rada igram, to je moje poslanstvo. Na to, kako ga dojemajo drugi, ne morem vplivati, je pa res, da ni mi vedno vseeno. Saj vendar nisem teflon.«

Meni, da bo težko?

»Občutim osamljenost, strah, žalost, obup … vendar ko sprejmeš te občutke in sam sebi rečeš, da te ne bodo pokončali, tedaj dojameš, da si sposoben čutiti veselje in pomirjenost.

Biti z nekom v zvezi me ne definira,« je dejala Lopezova, ki je avgusta po dveh letih zakona vložila vlogo za ločitev od Bena Afflecka in na sodišču prosila za spremembo priimka iz Jennifer Lynn Affleck v Jennifer Linn Lopez.