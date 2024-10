Ben Affleck in Jennifer Lopez se je ne moreta znebiti

Zdi se, da Ben Affleck in Jennifer Lopez nikakor ne morete ubežati preteklosti. Ločitev je sicer že v teku, a še vedno jima težave povzroča prodaja vile, vredne več kot 60 milijonov evrov, ki sta jo kupila, potem ko sta skočila v zakon.

Pretiranega zanimanja, vse odkar sta jo začela prodajati, ni, a po pisanju portala TMZ sta pred dnevi le našla kupca, natančneje par, ki je oddal ponudbo.

S prodajo vile ne bosta zaslužila. FOTO: Profimedia

Par iz New Jerseyja se je zaljubil v ogromno nepremičnino in zanjo ponudil 57 milijonov evrov.

Čeprav sta Lopezova in Affleck nameravala iztržiti več, sta ponudbo sprejela, vendar je posel splaval po vodi, kajti zaradi smrti v družini je par od nakupa odstopil, še poroča TMZ.

Po navedbah istega portala bosta Lopezova in Affleck najbrž z nepremičnino izgubila veliko denarja. Zaradi prenove, davščin v Los Angelesu in prodajnih posrednikov ne računata na to, da bosta z njo kaj zaslužila.

Nepremičninski posrednik za luksuzne nepremičnine Josh Flagg je za People povedal, da sta Lopezova in Affleck hišo dala na trg po približno enaki ceni, kot sta jo kupila, kar povsem jasno priča o tem, da se je hočeta preprosto znebiti.

»Običajno ljudje ne prodajajo nepremičnine leto po nakupu, razen če gre za ločitev, smrt ali kar koli drugega usodnega.

Sicer ugibam, a z njo ne bosta zaslužila denarja. Prodala jo bosta po enaki ali celo nižji ceni, kot sta jo kupila.«