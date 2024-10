Hladen tuš za oboževalce Jennifer Lopez: razočaranje je bilo veliko

Pevka Jennifer Lopez se je prvič po objavi ločitve pojavila na gala dogodku, a ne tako, kot bi si njeni oboževalci želeli.

Namesto da bi prišla na 50. podelitev ameriških glasbenih nagrad AMA, je zbrane nagovorila z vnaprej posnetim videom, piše Daily Mail.

V njem se ob prikazovanju posnetkov z minulih podelitev spominja, kako je kot deklica gledala podelitev teh nagrad, in dodaja, da so jo prav ti trenutki navdihnili, da je šla po poti, ki ji je prinesla mednarodno slavo.

»Neverjetno, kajne? 50 let ameriških glasbenih nagrad. Spominjam se, kako sem slovesnost gledala kot majhna deklica,« je dejala pevka.

Debi na podelitvi nagrad AMA je doživela leta 2001, tedaj je bilo, se je spominjala, zelo naelektreno. Leta 2011 je osvojila nagrado za najbolj priljubljeno latino izvajalko.

»Glasba ima moč, da zdravi, dviguje, povezuje, in ameriške glasbene nagrade se podeljujejo že pol stoletja.

Veselim se naslednjih 50 let glasbe in čarovnije,« se je pridušala pevka, na družbenih omrežjih pa so se zvrstili komentarji, ki niso skrivali razočaranja nad odločitvijo dive, da na podelitev ni prišla v živo.

»Videti je čudovito, a morala bi biti tam.« »Sploh ni prišla!« »Neprofesionalno!« »Tega nisem pričakovala od nje, saj to vendar zanjo ni prva ločitev!« je le nekaj odzivov na njeno dejanje.

To je prvi nagovor javnosti potem, ko je 20. avgusta letos, prav na drugo obletnico poroke, Jennifer Lopez podala zahtevo za ločitev od Bena Afflecka.

Par je veliko pozornosti pritegnil, ko je leta 2021 obnovil svojo zvezo, ki se je pred dvajsetimi leti končala tik pred načrtovano poroko.

Razkošni poročni ceremoniji v Georgii leta 2022 so prisostvovali mnogi prijatelji in člani družine, nanjo je ostal le še spomin, saj se je zakon po mesecih ugibanj, kaj se dogaja s parom Bennifer, končal z ločitvijo.