Jennifer Lopez: po kričanju na ulici končno ločitev

»Umaknite se od mene in mojih otrok,« je na posnetku, ki ga je na instagramu objavil Daily mail, Jennifer Lopez kričala na paparace, ki so sledili njej in otrokoma, dvojčkoma Emmi in Maxu iz zakona z Marcom Anthonyjem.

Pevka je dan z njima preživljala v Hamptonu, medtem ko so uživali v sladkanju s sladoledom, so jih obkolili paparaci, kar je v njej izzvalo bes, ki ga, kot je videti s posnetka, ni zadržala zase.

Dogodek je izzval mnoge odzive na družbenih omrežjih in nekateri sledilci so pokazali razumevanje za pevkin odziv, drugi so ji očitali dvoličnost:

»Ko je bila z Benom, ji je pozornost odgovarjala, sedaj jo sovraži.« »Hotela je slavo, dobila je slavo.« »Koliko je plačala paparacem za to?« so se zvrstili nekateri komentarji. Drugi so se pevki postavili v bran:

»Če bi morala jaz prenašati paparace 30 let, bi se obnašala enako.« »To je grozno. Najhuje je, da ne more zaščititi svojih otrok.« »Sovražim, kadar nadlegujejo otroke slavnih. Oni niso izbrali tega. Pustite jih na miru,« so pisali.

Zakonske težave

Že mesece se govori o razpadu njenega zakona z Benom Affleckom, ki je pred nedavnim kupil hišo v Los Angelesu in tako še podžgal govorice o razhodu.

Skoraj 19 milijonov evrov vredna nepremičnina ima pet spalnic, šest kopalnic in sobo za goste, je poročal portal TMZ.

Pevka je pred nedavnim odpovedala turnejo ob izdaji novega albuma, sama je bila na premieri novega filma Atlas, brez moža je praznovala 55. rojstni dan.

Ločitev je podpisana

Več virov blizu para je za Daily mail celo povedalo, da so ločitveni dokumenti končani in podpisani, vendar še niso bili predani sodišču.

Ben in Jen sta dokončno obupala potem, ko jima v zadnjih tednih ni uspelo zgladiti težav. Prijatelji latino dive so zaupali, da je bil Benov nakup hiše zanjo nož v srce:

»Vsak čas bosta podala skupno izjavo v smislu, da se imata zelo rada in da sta se trudila, da bi jima uspelo, vendar jima je spodletelo.«

»Povedano pošteno, na koncu nista zmogla priti do kompromisa. Kar sta imela, je izginilo in to sta morala oba sprejeti.»