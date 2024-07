To od Bena Afflecka zahteva Jennifer Lopez

Že kar nekaj časa se v medijih pojavljajo novice o težavah slavnega para Bennifer. Čeprav ne Ben Affleck in ne Jennifer Lopez teh nista potrdila ali zanikala, so viri blizu para bolj zgovorni in trdijo, da je zakona praktično konec, a zadnje dejanje bo za nekoga boleče.

Jennifer naj bi namreč v ločitvi od sedaj še moža zahtevala visoko odškodnino, in sicer skoraj 140 milijonov evrov, kar je polovica njegovega imetja.

Pevki in igralki že brez tega ne prede trda, njeno premoženje je ocenjeno na nekaj manj kot 370 milijonov evrov, a naj bi se Benu z visokim zneskom maščevala.

»Ena od manj znanih dejstev o paru je, da je Jennifer nosila večino njunih skupnih stroškov in sedaj ima občutek, da ji Ben nekaj dolguje,« je vir zaupal za Radar Online.

»Ona je plačevala račune za zasebno letalo, hotele, za oblačila, gorivo, hrano … Visok življenjski standard je vzdrževala ona. Plačala je tudi levji delež za 60 milijonov dolarjev vreden skupni dom.

Ben jo je stal zelo veliko denarja, tako vsaj pravi. Sedaj zahteva popoln popis vsega, za kar je zapravljala in hoče svoje »investicije« nazaj.

Zakaj?

»Ker ni bila ona tista, ki je obupala nad odnosom, močno je prizadeta in željna krvi,« je še dodal vir in nadaljeval:

»Če bi on kot priden fantek ostal v zakonu, ji ne bi bilo mar za ves denar. A ker jo zapušča, hoče povračilo in šla bo na nož.«

Po pisanju portala Page Six je njun zakon končan. Jen in Ben sta se razšla že marca letos, ostaja pa on zelo zaščitniški do nje.

Prva namigovanja o težavah para so se pojavila maja letos, ko Bena ni bilo ob Jennifer na prireditvi Met Gala. Prav tako je bil odstoten na premieri njenega filma Atlas mesec dni kasneje.

»Ne moreš imeti razmerja z nekom, ki ni povezan s seboj,« je pisal Page Six in citiral tudi vir, ki je izjavil, da je Ben očitno prišel k pameti in da bi, če bi lahko, vzrok za ločitev navedel trenutno neprištevnost.

Junija sta zakonca začela prodajati hišo, ki sta jo kupila lani potem, ko sta si leto prej obljubila večno zvestobo, piše portal News18.