Naša prelepa Slovenija je že večkrat zasedla sezname držav, ki bi jih morali obiskati. Nekateri so jo imenovali celo košček raja na zemlji. Očitno pa lepote naše male države sežejo daleč čez lužo, saj se je na slovenski biser spomnila tudi svetovno znana igralka, ki ima na instagramu več kot 10 milijonov sledilcev.Sledi ji torej za pet Slovenij oboževalcev. Simpatična igralka in mama treh otrok je delila fotografijo Blejskega otoka in komentarji so se usuli. Pripisala je, ali bi bili spletni sestanki manj stresni, če bi potekali na tem otoku.Javili so se številni Slovenci in pa turisti, ki so že obiskali Slovenijo, in igralki svetovali, da vsekakor mora obiskati Bled in še ostale lepote naše države.