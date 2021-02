Izgubila še enega prijatelja

Lord Vestey je bil tudi Charlesov dober prijatelj. FOTO: Tristan Fewings/getty Images

Očetove milijone in 2400 hektarjev veliko posestvo bo podedoval lordov starejši sin William.

Britanska kraljicaje v zadnjem letu izgubila veliko ljudi, ki so ji bili blizu, nazadnje se je pred dnevi poslovil njen dobri prijatelj lord. Star je bil 79 let, vzrok smrti pa ni znan. Eden najbogatejših Britancev je po končani fakulteti od očeta prevzel vodenje družinskega podjetja za predelavo mesa, ki je v lasti družine Vestey že od leta 1897, ter ustvaril 860-milijonsko premoženje, ki ga bo zdaj podedoval njegov starejši sinskupaj z družinskim posestvom v Glouchestershiru, to se razprostira na 2400 hektarjih.Lord Samuel Vestey je umrl le nekaj tednov po tem, ko je nenadoma in povsem nepričakovano umrla njegova osem let mlajša žena, ena od krstnih boter princa. Lady Vestey se ni marala pojavljati v javnosti, njenega moža pa so večkrat fotografirali na različnih dogodkih, na katerih je spremljal kraljico. Pogosto sta se skupaj udeleževala konjeniških prireditev in dirk, saj sta oba oboževala konje.Lord Vestey, ki je pri rosnih 13 letih postal baron, plemiški naziv je podedoval od deda, je bil dober prijatelj tudi s kraljičinim sinom princemin, kraljevo družino sta pogosto obiskovala na njihovem posestvu Sandringham.Baron bo zdaj postal William Vestey, o katerem se je pred tremi leti v Veliki Britaniji veliko pisalo, predvsem zaradi njegove žene. Ta je za priznano modno revijo razkrila, da se je varuška, ki sta jo z možem najela, da bi skrbela za njuno mlajšo hčer, izkazala za prevarantko.Kar dve leti je kradla družini Vestey, preden so jo razkrinkali in obsodili na 16 mesecev zapora. V tem času je Violet izmaknila za več tisoč evrov nakita, tudi dragocene diamantne uhane, ki sta ji jih podarila lord in lady Vestey.