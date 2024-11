Hollywoodski zvezdnik: odraščal sem z Jehovovimi pričami in skrival, da sem gej

»Pred starši sem skrival spolno usmerjenost. Deloma tudi zato, da bi jih zaščitil,« je za BBC povedal valižanski igralec, ki se je proslavil v filmih Lepotica in zver, Hobit ter Hitri in drzni 6.

Pojasnil je, da je odraščal v skupnosti Jehovovih prič.

»Vedel sem, da bo to zaradi religije težka situacija za našo družino, saj dejstva, da sem gej, nekateri ne bodo nikoli sprejeli.«

Že kot najstnik se je zavedal, da ljubi moške, a se je trudil vklopiti v skupnost:

»Nisem prepričan, da sem kdaj res verjel v vse to, a če sem odkrit, nisem imel veliko izbire. Bil sem premlad, da bi odšel od doma. Če bi odšel, bi me našli in pripeljali nazaj. Poleg tega nisem hotel v neprijeten položaj spravljati očeta in mamo.«

Tarča nasilja v šoli

Evans je pred kratkim objavil spomine z naslovom Fant iz Valleyja: moje nepričakovano potovanje (Boy from the Valleys: My Unexpected Journey), kjer je opisal, kako mu je bilo med odraščanjem težko v šoli, kjer je bil dolgo žrtev nasilnežev.

»Bil sem popolna tarča: Jehovova priča, tih otrok, edinec … Nisem se znal braniti, še manj vračati,« je zapisal in dodal, da je stalno razmišljal, zakaj se spravljajo nanj, in se spraševal, kaj je z njim narobe.

Povsem drugače je bilo v skupnosti, kjer je odraščal. Tam je bilo, kot pravi, vse mirno in brez konfliktov. A ni mogel početi tistega, kar si je želel.

»Dolgo nisem smel peti v šolskem zboru, kjer so prepevali religiozne pesmi. Dolgo nisem smel nastopati na božičnih predstavah, ker mi nismo slavili božiča. In ne velike noči,« navaja igralec in dodaja, da je prvo priložnost dobil šele, ko je bil star 14 let, ko je šola, ki jo je obiskoval, pripravljala predstavo, ki ni bila povezana z vero.

Ljubezen nad vsem

Nekaj let pozneje je staršem priznal, da je gej. Star je bil 19 let.

»Skupaj smo veliko prestali. Bili sta dve povsem različni poti, a ljubezen je premagala vse. Spoštovanje, ljubezen in razumevanje. To je tisto, kar imamo, in cenimo dejstvo, da smo izbrali različni poti, kar pa ne pomeni, da se nimamo radi in da ne moremo biti v življenjih drug drugega vedno prisotni.«

Njegovi starši so Jehovove priče še danes, Evans to spoštuje, ker jih noče izgubiti. Z drugimi člani skupnosti ni več v stiku, čeprav so ga pred 20 leti, ko se je javno razkril, nekateri klicali in ga prosili, naj se vrne v skupnost.

»Bil sem uspešen in delal sem tisto, kar sem si vedno želel. To je bil trenutek, ko sem res začutil, da se ločujem od vere,« je še pojasnil Evans.