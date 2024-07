Ralf Schumacher objavil fotografijo s fantom in razkril, da je gej

Nekdanji dirkač formule 1 Ralf Schumacher je na enem izmed družbenih omrežij objavil fotografijo svojega partnerja in tako javno priznal svojo istospolno usmerjenost.

Brat še bolj znanega Michaela Schumacherja je ob objavljeni fotografiji zapisal: »Najlepša stvar v življenju je, ko imaš pravega partnerja, s katerim si lahko deliš vse.«

Dobil pohvale za pogumno potezo

V komentarjih ob javnem razkritju svoje spolne identitete so se oglasili številni znani Nemci in Nemke ter pohvalili njegov pogum. Televizijska voditeljica Carmen Geiss je napisala, da ima oba zelo rada, in razkrila, da je Ralphovemu partnerju ime Etienne: »Rada bi vam povedala zgodbo o dveh osebah, ki imata zelo posebno mesto v mojem življenju. Poznam ju in ju imam neskončno rada. Njuna prisotnost v mojem življenju je pravi blagoslov in naš odnos je v zadnjih letih močnejši kot kdaj prej. Eden izmed njiju ima čudovitega sina, ki mu pomeni največ in je izvor njegove sreče. Skupaj sta v dobrem in slabem. In zdaj je eden izmed njiju razkril, da je homoseksualec. Zanj je to velik korak pri sprejemanju samega sebe. Potreboval je veliko časa, da je storil ta korak. To ni samo osebna zmaga, to pomeni, da lahko zdaj živi in ljubi brez strahu. Njegov pogum je inspiracija, za katero sem hvaležna. Njegovo potovanje je potrditev, da so ljubezen, sprejemanje samega sebe in zvestoba največje sile v naših življenjih.

Ralf Schumacher je sicer v formuli 1 dosegel šest zmag, a celotno kariero preživel v senci slavnega brata. FOTO: Action Images

10 let je dirkal v formuli 1

Mlajši brat Michaela Schumacherja je star 49 let. Formulo 1 je vozil od leta 1997 do leta 2007. Nikoli ni osvojil naslova prvaka, čeprav je imel spoštovanja vredno kariero. Dosegel je 6 zmag in 27 stopničk. Vozil je za Jordan, Williams in Toyoto. 14 let je bil poročen z manekenko Coro Brinkmann, s katero sta se ločila leta 2015.