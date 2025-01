Hladen tuš za Angelino Jolie

Glede na vire iz krogov blizu igralke Angeline Jolie je bila močno razočarana, ker ni bila nominirana za oskarja za vlogo v svojem zadnjem filmu o operni pevki Marii Callas z naslovom Maria.

FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters

49-letnica je bila sicer za glavno žensko vlogo nominirana za zlati globus, ne pa tudi za nagrado SAG in oskarja.

»Zaradi dejstva, da je bila spregledana, je uničena. Samo poglejte vse te promocije za film. Resnično si je želela tovrstnega priznanja.

Po več kot desetih letih je gostovala v pogovorni oddaji in obiskala Jimmyja Fallona, udeležila se je podelitve nagrad gotham, bila je na nešteto naslovnicah, a se trud ni obrestoval,« Page Six povzema vir.

Film Maria prikazuje zadnjih sedem let življenja operne dive, ki je umrla leta 1977. Edward Lachman je prejel nominacijo za oskarja za najboljšo kinematografijo.

Drugi hollywoodski vir je za Page Six dejal, da njena izključitev iz oskarjev ni dobra ne za Angelino ne za Netflix.

Tretji pa, da je nenominacija Angeline posledica njene umazane ločitve od Brada Pitta: »To je jasen znak, da je Hollywood na njegovi strani,« je dejal vir.

Oskarjeve nominiranke za glavno igralko so:

Mikey Madison za film Anora, Fernanda Torres za I’m Still Here, Demi Moore za The Substance, Karla Sofía Gascón za Emilio Pérez in Cynthia Erivo za film Wicked.

97. podelitev največjih filmskih nagrad bo 25. februarja.