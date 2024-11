Angelina Jolie priznava: moji otroci so drugačni

Angelina Jolie in Brad Pitt imata šest otrok: 23-letnega Maddoxa, 20-letnega Paxa, 19-letno Zaharo, 18-letno Shiloh in 16-letna dvojčka Vivienne ter Knoxa.

FOTO: Profimedia

Čeprav so nekateri od njih pokazali nekaj zanimanja za delo v Hollywoodu, je Angelina v zadnjem intervjuju poudarila, da so v bistvu dokaj sramežljivi in nočejo živeti pod žarometi javnosti.

FOTO: Gettyimages

V pogovoru za E!News je na vprašanje, ali meni, da bo kateri od otrok sledil njenim oziroma očetovim stopinjam, je dejala:

»Ne, mislim da so dokaj sramežljive, zelo zasebne osebe. Nočejo se izpostavljati.«

Zlasti to velja za dva potomca nekdanjega para Brangelina: Shiloh in Knoxa, ki sta najbolj zadržana glede pojavljanja v javnosti. Čeprav se je prva že poskusila v nekaj vlogah, se raje kot igri, posveča plesu.

Tako Maddox kot Pax sta sicer že sodelovala pri nekaterih Angelininih projektih in izrazila nekaj interesa za delovanje v zabavljaštvu, a ne pred kamerami.

Zahara študira na kolidžu Spelman v Atlanti, Vivienne je z mamo sodelovala pri nastajanju z nagrado tony nagrajenem muzikalu Outsiders.

A ne glede na vse se, pravi mama, praviloma nočejo izpostavljati.