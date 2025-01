Zlati globusi 2025: uspešen začetek leta (Suzy)

Prve nagrade, ki jih v Hollywoodu tradicionalno podelijo na začetku leta, so kipci, ki menda zelo dobro napovedujejo tudi oskarje. Nominacije za slednje prihajajo čez teden dni, na podelitvi zlatih globusov pa so slavili filmi Emilia Perez, Substanca in Brutalist.