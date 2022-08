Grozljivi posnetki zadnjih trenutkov življenja Anne Heche (VIDEO)

Po grozljivi prometni nesreči, za posledicami katere je v petek umrla priljubljena igralka Anne Heche, na dan prihajajo podrobnosti o zadnjih trenutkih njenega življenja. Na twitterju so objavili posnetke nadzorne kamere, ki jo je ujela tik pred trčenjem.

Objavili so tudi posnetke po trčenju v hišo, ko so jo gasilci in reševalci potegnili iz zverižene pločevine. Reševanje in prenos v reševalno vozilo so posneli iz zraka, med snemanjem pa so doživeli pravi šok, saj se je Anne v trenutku, ko nosila naložili v reševalno vozilo, odkrila in dvignila. Opozarjamo, da posnetek ni za občutljive.