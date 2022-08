Sporočili žalostno vest, Anne Heche je umrla

Teden dni po strašni nesreči je umrla igralka Anne Heche. Mediji poročajo, da so 53-letno igralko, ki je teden dni ležala v bolnišnici, pri življenju pa so jo ohranjali aparati, danes izgubila bitko za življenje. Novico, da verjetno ne bo preživela in da jo bodo odklopili od aparatov, je njena družina sporočila javnosti danes, kmalu zatem pa je sledilo sporočilo, da je umrla.

Predstavnik družine je za TMZ dejal: »Izgubili smo svetel žarek, prijazno in veselo dušo, ljubečo mamo in zvesto prijateljico. Anno bomo močom mogrešali, a bo živela naprej s sinovoma.« Dodala je še, da bo živelo naprej tudi njeno delo in za lar se je zavzemala – za resnico, ljubezen in sprejemanje.

Prometna nesreča se je zgodila 5. avgusta. Po trčenju je vozilo zagorelo. Ko so jo rešili iz razbitin, naj bi igralka še govorila z gasilci in reševalci, a je kmalu zatem izgubila zavest. Tri dni po nesreči je njena predstavnica za javnost sporočila, da je njeno stanje kritično in da je v komi. Njena družina pa je danes sporočila, da verjetno ne bo preživela, in da jo pri življenju ohranjajo aparati le še zato, da ocenijo, ali lahko darujejo njene organe.

Anne je bila tri leta v zvezi z Ellen DeGeneres, ki je na instagramu zapisala, da je danes žalosten dan in da so njene misli z Annino družino, njenima otrokoma, prijatelji in vsemi, ki so jo imeli radi.