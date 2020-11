Goljufal z umetnim penisom

Leta 2000 je omamljen že po pol minute boja nokavtiral nasprotnika.

Priznal je, da je užival marihuano in kokain.

Njegova jeklena moč, zaradi katere se je na trenutke zazdelo, dani s tega sveta, je neizpodbitna. Štel jih je namreč komaj 20, ko je kot najmlajši boksar osvojil naslov svetovnega profesionalnega prvaka v absolutni kategoriji, le leto pozneje pa ni bilo nikakršnega dvoma več, da mu v svetu boksa ni enakega, saj se je v športno zgodovino vpisal kot prvi sočasno ovenčan z vsemi tremi najpomembnejšimi boksarskimi pasovi. Železni Mike je med izjemno kariero sveto prisegal, da se bori čisto, brez uporabe nedovoljenih sredstev. Da njegovim udarcem silovitosti ne dodajajo steroidi. Pri tem vztraja še danes, vseeno pa je v svojih knjižnih spominih pred leti razkril, da je veliko ur preživel v kokainski in marihuanski omotici. Zadet z obema se je celo bojeval. Še več, v omami je leta 2000 po pol minute boja v ringu že nokavtiral nasprotnika, kar je bila njegova druga najhitrejša zmaga kariere. Zdaj tudi ni več skrivnost, kako mu je vselej uspelo opraviti testiranje na droge. S pomočjo umetnega penisa in tujega urina.Na dopinško kontrolo seveda ni (bilo) dovoljeno prinesti lončka s svojim urinom. Da ne bi bilo nikakršnega dvoma, je moral izprazniti mehur in napolniti lonček pred pričo. Toda Mike se očitno ni ponašal le s surovo močjo in jeklenimi mišicami, bil je tudi nadvse iznajdljiv. Na testiranja je prišel z umetnim penisom, povezanim s skrito vrečko, ki jo je napolnil z ženinim urinom. No, vsaj nekaj časa, pozneje je tega zamenjal za otrokovo lulanje, saj ga je bilo strah, da v urinu ne bi zaznali nosečniških hormonov, kot se je to nekaterim športnikom že zgodilo.»Včasih sem uporabil ženin urin. Dokler me ni opozorila, naj le upam, da ne zanosi, saj bi me v tem primeru testiranje znalo izdati. In tega me je bilo strah. Zato sem presedlal na otrokov urin,« je spretno goljufanje priznal Tyson, čeprav oče sedmih otrok ni pojasnil, katera izmed treh žena mu je pri tem pomagala. Poročen je bil trikrat, v letih 1988 in 1989 z igralko, med letoma 1997 in 2003 z, od leta 2009 pa zNa dopinških kontrolah so nadzorniki kljub najstrožjim pravilom športnikom po navadi pustili vsaj kanček zasebnosti. A Tyson se na uvidevnost ni zanašal, zato je poskrbel, da je bil njegov umetni penis že na prvi pogled kot pravi. »Imel sem rjavi protetični penis. Čeprav to niti ni bilo tako pomembno. Čuvali so me ti mačo moški, ki so takoj, ko sem ga izvlekel, odvrnili pogled.«S tujim urinom je torej goljufal pri testiranjih na prepovedane substance. Razmišljal je tudi, da bi se ob pomoči urina rešil zaporne kazni, ko so ga 1992. zaradi posilstva obsodili na šest let. »Prijatelj mi je povedal za vračko vuduja, ki da mi lahko pomaga. Navodilo je bilo preprosto. Polulam naj se v lonček, v katerega dam bankovec za petsto dolarjev. Pod posteljo naj ga imam tri dni, nato pa ga prinesem vrački, ki bo nad njim molila zame,« je povedal Tyson, ki je v ječi vendarle odsedel tri leta.