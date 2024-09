Eva Longoria očarala z oprsjem, takšne je še nismo videli (VIDEO in FOTO)

Eva Longoria je na modni reviji L'Oreal v Parizu ukradla vso pozornost žarometov, ko se je pojavila v provokativni beli obleki, ki je poudarila njeno postavo in osupljiv dekolte ter dokazala, da pri 49 letih še vedno dominira na modnih brveh.

V Parizu je v okviru tedna mode potekala spektakularna L'Orealova modna revija, na kateri so modne brvi preplavile številne slavne dame. Med zvezdami večera so bile Jane Fonda (86), Andy McDowell (66), Heidi Klum (51), Cara Delevingne (32) in Kendall Jenner (28).

Cara Delevingne in Eva Longoria FOTO: Johanna Geron Reuters

Največje ovacije pa je požela Eva Longoria, ki je pri 49 letih ponovno dokazala, da upravičeno nosi naziv ene najlepših žensk na svetu. Eva se je po modni pisti sprehodila v izzivalni beli obleki, ki je odlično poudarila njen bujni dekolte in napete noge. Obleka je imela razporek do stegen, razkošen material pa je poudaril njena ramena in znamenito postavo peščene ure, po kateri je znana.

Pozitivni odzivi

Njena pojava je na družbenih omrežjih povzročila plaz pozitivnih odzivov.

»Kako samozavestna je«, »Bravo Eva, zasenčila je vse«, »Prava lepotica je,« je le nekaj komentarjev navdušenih oboževalcev. Seksi, a tudi prefinjena kreacija z globokim izrezom in razporkom je odlično uokvirila Evino postavo, ne da bi prestopila mejo vulgarnosti.

FOTO: Julien De Rosa Afp

FOTO: Julien De Rosa Afp

Stajling je igralka dopolnila s srebrnimi sandali in diamantno ogrlico, njen videz pa sta zaokrožila razmršena figa in brezhibno ličenje. Eva Longoria je s svojim brezhibnim stilom in zapeljivim videzom očarala vse prisotne, poroča informer.rs.

